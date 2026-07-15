Lionel Scaloni recordó a Diego Maradona en la previa de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio no es un día cualquiera. Es la jornada en la que Argentina e Inglaterra se vuelven a ver las caras en una Copa del Mundo, en este caso por la Semifinal de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y si bien los últimos antecedes reflejan un cruce por los Octavos de Final de Francia 98 y un partido por la segunda fecha de la fase de grupos de Corea y Japón 2002, el duelo más recordado siempre será el de los Cuartos de Final de México 1986.

Por dos o tres motivos. El principal es el contexto geopolítico y social en el que se llevó a cabo. Los seleccionados se medían dentro del campo de juego del Estadio Azteca a tan solo cuatro años de la Guerra de las Malvinas. Y además, por lo que fue la actuación de Diego Maradona. Marcó, sin dudas, los dos goles más emblemáticos de la historia de la competencia: ”La Mano de Dios” y ”El Gol del Siglo”.

Por lo que era prácticamente imposible no hacer mención al respecto en la previa de lo que será un nuevo episodio de la rivalidad entre Argentina e Inglaterra este miércoles desde las 16 horas (ARG) en el Estadio de Atlanta (el ganador se medirá a España en la Final del próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey).

”Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, sobre todo el segundo gol que quedará guardado para siempre en nuestros corazones por lo lindo que fue”, comentó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa que brindó a horas del enfrentamiento con el elenco de Thomas Tuchel por la Semifinal de la Copa del Mundo.

"EL SEGUNDO GOL DE DIEGO A LOS INGLESES QUEDARÁ GUARDADO EN NUESTROS CORAZONES"



Lionel Scaloni. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fAJ3ZbQYBf — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Además, el DT de la Selección Argentina agregó: ”Cualquier amante del fútbol lo recueda de la mejor manera. Fue contra Inglaterra casualmente, pero si hubiera sido contra otro rival hubiera sido igual de lindo, más con los relatos de esa época que hacen que sea aún más emotivo”.

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Los partidos entre Argentina e Inglaterra por la Copa del Mundo

Mundial Chile 1962: Inglaterra 3 – 1 Argentina

Mundial Inglaterra 1966: Inglaterra 1 – 0 Argentina

Mundial México 1986: Argentina 2 – 1 Inglaterra

Mundial Francia 1998: Argentina 2 – 2 Inglaterra (Ganó Argentina 4-3 en penales)

Mundial Corea/Japón 2002: Inglaterra 1 – 0 Argentina

En síntesis