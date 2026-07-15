Scaloni ya palpita la final del Mundial ante España: “Mañana arranca la acidez”

El entrenador de la Selección Argentina se mostró emocionado por la victoria ante Inglaterra y compartió sus sensaciones por enfrentar a la Roja por el título.

La Selección Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y jugará la gran final para defender la corona que conquistó en Qatar 2022. Delante, la Albiceleste tendrá nada menos que a España, ganadora de la última Eurocopa.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni se mostró emocionado y valoró el esfuerzo de sus dirigidos: “Hay que agradecer a los jugadores. Es difícil explicar lo de este grupo con palabras. Vamos a intentar ganar la final, pero lo que ya lograron estos chicos es increíble”.

“Soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos sería imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan y apoyan desde afuera. Es un grupo increíble”, se extendió el DT, haciendo referencia a los jugadores que no cuentan con minutos en este tramo del torneo.

Luego, aclaró que ahora es tiempo de celebración, pero que este jueves iniciará el trabajo hacia la final: “Estos son los únicos momentos de felicidad plena que tenemos. Mañana arranca otra vez la acidez”.

Scaloni en Argentina vs. Inglaterra. (Foto: Getty)

Scaloni destacó las virtudes de Argentina

“Este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando el rival duda un poquito, ahí vemos sangre y vamos hasta donde sea. Esa es la sensación que me da. No somos exitosos por si ganamos o no. Lo más importante es cómo afrontamos las situaciones”, comentó Scaloni.

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Scaloni, sobre su relación con Luis de la Fuente

“Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él. Me gusta su cercanía. Casualmente nos encontramos en una final. En Qatar me encontré con él y tuvimos una linda charla. Ha llevado a cabo a su selección de una manera brillante. Saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero yo lo siento, el domingo vamos a intentar ganarles, pero respeto máximo”, advirtió el de Pujato.

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

Datos clave

Lionel Scaloni reveló que Luis de la Fuente fue su profesor como entrenador.

reveló que Luis de la Fuente fue su profesor como entrenador. Triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra aseguró el pase a la gran final.

de Argentina ante Inglaterra aseguró el pase a la gran final. MetLife Stadium albergará la final frente a España el domingo a las 15.