La conclusión de Samuel en la previa de Argentina vs. Suiza: "Tenemos que ajustar"

El ex defensor, parte del cuerpo técnico de Scaloni, apuntó a una corrección específica que debe hacer el equipo para enfrentar a Suiza por cuartos de final.

Walter Samuel, parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, se refirió a las dificultades que ha tenido que sortear la Selección Argentina en los partidos de eliminación directa que lleva disputados en el Mundial y sacó a partir de esos duelos ante Cabo Verde y Egipto una conclusión para que el equipo no sufra tanto en la faceta defensiva.

“Ahora nos encontramos un rival muy duro como es Suiza y tenemos que afrontar ese partido. Pero tenemos la ilusión de poder cumplir, de poder llegar a la final que sería algo increíble. No es que nos generaron mucho, eso es lo que deja un sabor amargo. Son pequeños detalles que tenemos que ajustar y mejorar para los próximos partidos, porque en este nivel se vio que las pocas situaciones que nos crearon fueron importantes, nos hicieron goles y da pena porque el equipo estaba jugando bien. Es importante ajustar todas esas cosas”, remarcó en diálogo con FIFA.

También analizó la oposición que encontrará la Selección Argentina en Suiza y destacó: “Es un equipo duro, físico, pero también tiene mucha calidad, gente que desde abajo puede jugar bien. Son muy tranquilos con la pelota y están muy organizados. Trataremos de mirar al rival pero también de expresar el juego nuestro”.

En el análisis, Samuel se diferenció en parte de las expresiones públicas de Lionel Scaloni, quien a lo largo del Mundial ha preferido mantener la autocrítica para el ámbito interno. Reconoció desajustes defensivos a corregir, aunque sí valoró la respuesta anímica que ha mostrado el equipo en momentos de zozobra.

Walter Samuel y Lionel Scaloni.

Messi y la reacción ante Egipto

Como ya habían manifestado algunos futbolistas del plantel, Walter Samuel destacó la influencia especial que tuvo Lionel Messi para lograr remontar en menos de 15 minutos los dos goles de ventaja que Egipto le llevaba a Argentina en el partido de octavos de final, destacando no solo el aporte futbolístico del capitán en los minutos finales, sino también su valor inspiracional.

Publicidad

“Ellos creyeron. El mensaje de Leo fue que si nos teníamos que ir, tenía que ser dando todo, con una buena imagen. El equipo se supo sobreponer a la situación, ya lo demostraron varias veces, y estamos muy contentos porque fue algo increíble. En el Mundial no nos había tocado ir perdiendo y había que afrontar la situación”, señaló.

Data clave