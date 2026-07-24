El austriaco de 32 años aparece formalmente registrado como futbolista desde el pasado 15 de julio y espera por hacer su estreno profesional.

Una lesión en la muñeca llevó a Dominic Thiem a retirarse de la práctica profesional del tenis con apenas 30 años, después de haber conquistado el US Open en 2020, mismo año en el que alcanzó el mejor ranking de su carrera metiéndose en el Top 3 de la ATP.

El punto final lo puso en 2024 y desde ese entonces se ha mantenido en la búsqueda de una nueva actividad que lo apasione y le permita continuar sacando provecho de su juventud. Encontró ese lugar en el fútbol, deporte del que siempre ha sido fanático como espectador, y el año pasado se dio el gusto de jugar para el Lichtenwörth de su ciudad, en Austria, de manera amateur.

Pero las cosas fueron tan bien para el extenista que supo conquistar 17 títulos a lo largo de su carrera que ahora recibió la oportunidad de jugar de manera profesional, vinculándose al Badener AC de la Octava División del fútbol austriaco, una categoría regional pero remunerada.

“Hemos oído que es un buen jugador. Espero que juegue. Como los entrenamientos todavía no han comenzado, no puedo decir demasiado sobre los nuevos fichajes. Tiene un amigo en el club y espero que juegue muy bien aquí. Todos tienen que luchar por un puesto en el once titular”, expresó Sergej Petrovic, director del club, dejando claro que la apuesta tuvo que ver más con una movida publicitaria que con el real conocimiento de las capacidades de Thiem.

Dominic Thiem se pasó definitivamente al fútbol.

Desde el pasado 15 de julio, el ex tenista austríaco, confeso fanático del Chelsea, figura inscripto en los registros oficiales de la Federación Austríaca de Fútbol. Ahora será el turno de demostrar que tiene las condiciones necesarias para ganarse un lugar en el equipo, olvidarse de los dolores de cabeza que le dio su muñeca y seguir compitiendo, con la pelota a sus pies.

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Campeón de Grand Slam

Dominic Thiem puede presumir de ser campeón de Grand Slam en años en los que se mantenía vigente el Big Three que integraron Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Fue en el US Open de 2020, con victorias memorables ante Félix Auger Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev y Alexander Zverev en la final.

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