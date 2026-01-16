Carlos Alcaraz reveló cuál es su principal objetivo de 2026 y se refirió a su separación de Ferrero

Cada vez falta menos para el comienzo del Abierto de Australia. El primer Grand Slam del año se desarrollará en Melbourne entre el 18 de enero y el 1 de febrero. Carlos Alcaraz es uno de los grandes candidatos al título en el cuadro masculino y él mismo confirmó que es su gran objetivo en este 2026. Cabe recordar que el murciano ya fue campeón del Roland Garros, Wimbledon y el US Open, pero nunca logró ganar en Australia y eso lo obsesiona.

El murciano iniciará su camino el próximo domingo 18 de enero a partir de las 6 de la mañana (hora de Argentina) ante Walton. En la previa a dicho encuentro, Carlitos habló en conferencia de prensa y reveló lo importante que sería para él poder ganar el Abierto de Australia: “Como ya he dicho en otras ocasiones, creo que éste es mi principal objetivo de cara a este año”.

Además, agregó: “Es mi primer torneo y mi gran meta. Va a ser muy interesante ver cómo me he preparado: creo que he hecho una gran pretemporada y me he mantenido muy en forma. Estoy hambriento, tengo ganas de conquistar este título, tengo ganas de firmar un gran resultado aquí. Estoy preparándome todo lo que puedo y con muchas ganas de que el torneo comience”.

“Para mí, siento que Australia es uno de esos torneos que constantemente trata de acometer mejoras. Vengo cada año y siempre noto que hay cambios a mejor, cambios para que los tenistas se sientan más cómodos en este torneo. Tienen una de las mejores infraestructuras en cuanto a pistas, pistas con techo, y lugares para recuperar. Todo aquí te lo hacen muy fácil, me encanta venir cada año”, agregó el español.

Carlos Alcaraz en Australia. (Foto: Getty).

Alcaraz habló de Juan Carlos Ferrero

Sobre el final de 2025, el mundo del tenis se vio consternado con la decisión de Carlos Alcaraz de dejar de trabajar con Juan Carlos Ferrero. Al respecto, el número 1 del mundo dijo: “He construido mi equipo, que es prácticamente el mismo al que tuve el año pasado. Con Juan Carlos tomamos esta decisión. Tengo plena confianza en el equipo que me rodea ahora mismo. Como he dicho, los entrenamientos han ido genial. Me siento muy bien, tengo ganas de que este torneo empiece con el equipo que tengo ahora mismo junto a mí“.

“Es algo que simplemente hemos decidido y que pasó así. Es un capítulo de mi vida cuyo final tenía que llegar ahora. Lo decidimos de esta forma. Tengo que decir que estoy verdaderamente agradecido por los siete años que he pasado junto a Juan Carlos. He aprendido muchísimo. Seguramente gracias a él soy el jugador que soy ahora mismo. Internamente, sin embargo, lo hemos decidido así. Hemos cerrado este capítulo de manera mutua. Seguimos siendo amigos y tenemos una buena relación, pero lo decidimos de esta forma“, completó Alcaraz.

