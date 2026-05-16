Elina Svitolina se coronó campeona del Masters de Roma tras vencer a la 2, 3 y 4 del mundo

La ucraniana se impuso a Coco Gauff en una final de alto vuelo, de casi tres horas de batalla. Previamente había despachado a Elena Rybakina e Iga Swiatek. Es su tercer título en la capital italiana.

Elina Svitolina y Coco Gauff le regalaron una final de alto vuelo a los fanáticos que asistieron a la cancha principal del Foro Itálico para ver la definición del WTA1000 de Roma, cuyo inicio se demoró más de lo previsto a causa de la lluvia. Puntos largos, marcador cambiante, grandes esfuerzos defensivos y valentía en momentos decisivos por parte de ambas jugadoras despertaron largas ovaciones de los espectadores a lo largo de casi tres horas de batalla.

Fue la estadounidense, número 4 del mundo, la que concretó el primer quiebre al saque rival, pero la ucraniana no solo se repuso rápido sino que quebró en una segunda oportunidad para llevarse el primer set por 6-4, mostrando la solidez que la caracterizó a lo largo del torneo.

UN PUNTO DE LOCOS PARA LA UCRANIANA

EL PUNTAZO QUE GANÓ SVITOLINA.



🤯 QUÉ LOCURA.pic.twitter.com/JCBuZaEYan — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 16, 2026

La paridad en el segundo set se extendió hasta que el partido estuvo 5-5, hasta que Gauff logró el quiebre que iba a permitirle sacar para llevarse el segundo set. Pero los altibajos anímicos que tuvo a lo largo de un torneo en el que no tuvo partidos sencillos volvieron a salir a la luz y Svitolina volvió a recuperar para forzar el tie break. En esa lucha técnica, mental y física bajo presión la estadounidense se mostró resiliente, ganando 7-3 para llevar la definición del título a un tercer set.

Lejos de frustrarse, la ucraniana sacó a relucir lo mejor de su tenis y también una gran valentía para tomar riesgos en sus tiros, lo que le permitió concretar dos quiebres al servicio de Gauff y un cierre de gran autoridad con su servicio, reponiéndose de varias oportunidades de quiebra para la estadounidense y llevándose por 6-2 el último parcial para coronar por tercera vez en su carrera en Roma.

El camino que le dio mayor valor al título

Pese a la temprana eliminación de Aryna Sabalenka en tercera ronda, para coronar en el WTA 1000 de Roma Elina Svitolina tuvo que medirse a la número 2, número 3 y número 4 del mundo. En cuartos de final despachó a Elena Rybakina y en semifinales a Iga Swiatek, cerrando su gran performance ante Gauff, que perdió su segunda final consecutiva en la capital italiana.

Publicidad

Escala en el Ranking

La ucraniana inició el torneo en la décima posición del Ranking de la WTA e iniciará la nueva semana como la número 7 del mundo, desplazando a Victoria Mboko, Jasmine Paolini y Mirra Andreeva; para confirmar que llegará en un gran momento a Roland Garros.