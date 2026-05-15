Coco Gauff vs. Elina Svitolina, por la final del Masters de Roma: cuándo juegan, donde ver y quién llega como favorita

Este sábado 16 de mayo conocerá a su campeona el Masters 1000 de Roma, último gran torneo de la temporada de polvo de ladrillo previo a Roland Garros. Quienes se medirán en la cancha central del Foro Itálico en busca del título son la estadounidense Coco Gauff, número 4 del Ranking de la WTA, y la ucraniana Elina Svitolina, que inició el certamen en la décima posición de la clasificación mundial y podrá subir varios escalones a partir del lunes.

La temprana eliminación de la número uno del mundo Aryna Sabalenka, que cayó en tercera ronda ante Sorana Cirstea, abrió el camino de que haya sorpresas en la lucha por el título y fue precisamente Svitolina la que avanzó a la final a fuerza de batacazos, dejando en el camino a Elena Rybakina e Iga Swiatek, número dos y tres del mundo respectivamente.

Gauff tuvo el camino algo más despejado, aunque sufrió algunas inconsistencias en su juego que la pusieron en riesgo y le hicieron ceder el primer set en tres partidos consecutivos, ante Solana Sierra, Iva Jovic y Mirra Andreeva; mostrando ser la jugadora más resiliente dentro del Top 10 con importantes remontadas hasta ganar con autoridad la final ante Cirstea en dos sets.

👏 ¡Elina Svitolina va por su tercer título en Roma!



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¿Cuándo y dónde ver la final entre Coco Gauff y Elina Svitolina?

La final del WTA 1000 de Roma entre Coco Gauff y Elina Svitolina está programada para este sábado 16 de mayo desde las 12 del mediodía en la cancha central del Foro Itálico. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma de Disney+.

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La favorita, según BOLAVIP

Tanto el andar de ambas jugadoras en la presente edición del torneo como los últimos antecedentes enfrentándose cara a cara ponen a Elina Svitolina como favorita en la final ante Coco Gauff. La ucraniana salió victoriosa de los dos partidos que jugaron este año, barriéndola en los cuartos de final del Abierto de Australia por 6-1 y 6-2; y teniendo que trabajar más para despacharla en tres sets en las semifinales del WTA 1000 de Dubai.

Svitolina, que ya fue dos veces campeona en Roma (2017 y 2018), superó con facilidad a sus tres primeras rivales en el certamen sin ceder sets y aunque tuvo mayor trabajo tanto en cuartos de final como en semifinales, fue capaz de imponerse a dos de las tres mejores jugadoras de la actualidad. Ante Elena Rybakina se repuso de un primer set abajo para llevarse la victoria por 2-6, 6-4 y 6-4; mientas que superó a Iga Swiatek por 6-4, 2-6 y 6-2.

Gauff ha tenido problemas para imponer su supremacía ante jugadoras de ranking inferior, pues tanto Solana Sierra (72), como Iva Jovic (17) y Mirra Andreeva (7) le robaron el primer set. El aspecto favorable es haber mostrado una gran capacidad de recuperación, mental y tenística, para sacar cada uno de esos partidos adelante. En las semifinales ante Sorana Cirstea también comenzó siendo quebrada en su servicio al inicio del primer y segundo set, pero de ambos salió victoriosa para ganar el partido.

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El historial completo entre ambas se compone de cinco partidos, de los cuales Elina Svitolina ganó 3 y Coco Gauff 2. La última victoria de la estadounidense fue en el Abierto de los Estados Unidos de 2024, recuperándose también de un primer set perdido para terminar llevándose el triunfo por 3-6, 6-3 y 6-3. La única final disputada entra ambas quedó también en manos de la estadounidense, que se impuso por 6-7, 6-3 y 6-3 en Auckland en 2024.

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