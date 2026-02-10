Con 44 años y 23 títulos de Grand Slam, Serena Williams recibió el permiso para volver a jugar tenis en el circuito profesional

Serena Williams está lista para dejar el retiro después de cuatro años y regresar a formar parte del circuito profesional de la WTA una vez que cumpla con los seis meses en la testing pool de los controles anti dopaje; algo que incluso podría suceder a finales de febrero.

Con 44 años y 23 títulos de Grand Slam en su haber, cifra que aumenta hasta 39 si también se añaden los conquistados en dobles femenino y dobles mixto, podría tener su tan ansiado retorno como local en el WTA1000 de Indian Wells, para lo que recibiría una wild card, que se disputará del 4 al 15 de marzo.

Se cree, sin embargo, que Serena podría elegir tener algunas semana más de preparación antes de afrontar un certamen de tamaña magnitud. En ese sentido, una opción ideal sería regresar en el WTA 1000 de Miami, que se celebrará del 17 al 29 de marzo.

Serena Williams ingresó al Salón de la Fama del Tenis el año pasado. (Getty).

La estrecha relación entre Serena Williams y Miami

Más allá de los ocho títulos que Serena Williams conquistó en Miami como tenista profesional, también mantiene una estrecha relación con la ciudad por diversas inversiones empresariales en las que se involucró, como la participación accionaria en los Dolphins de la NFL que junto a su hermana Venus adquirieron hace más de 15 años.

También ha sido frecuenta invitada de honor de eventos artísticos y deportivos, desde recitales en el Hard Rock Stadium a partidos del Inter Miami, siendo testigo presencial del primer gol que marcó Lionel Messi con el club jugando en condición de local.

¿Qué había dicho Serena sobre su regreso?

A finales de enero, Serena Williams se había referido a la posibilidad de volver a ser parte del circuito de la WTA, paso que ya había decidido dar su hermana Venus siendo un año mayor. “Me estoy divirtiendo y disfrutando de mi vida ahora mismo. Eso no es un sí o un no a mi regreso al tenis. No lo sé. Veremos qué pasa… ¡No puedo hablar de ello!”, fueron sus palabras en diálogo con Today Show.

