Por qué no juega hoy Leandro Paredes en Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura

Tras ausentarse en los anteriores dos partidos por un esguince de tobillo, el campeón del mundo no estará desde el arranque contra el Lobo mendocino.

Por Bruno Carbajo

Leandro Paredes no será titular en el duelo de Boca ante Gimnasia de Mendoza.
Leandro Paredes no será titular en el duelo de Boca ante Gimnasia de Mendoza.

Boca recibe a Gimnasia de Mendoza, este sábado desde las 17.45, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura, con la obligación de reencontrarse con la victoria luego de tres fechas. Sin embargo, al momento de repasar la formación inicial, se erige una ausencia de peso en el mediocampo: Leandro Paredes no estará desde el arranque y su lugar es ocupado por Milton Delgado.

De todas formas, la buena noticia para el Xeneize es que el volante campeón del mundo forma parte de la convocados por Claudio Úbeda, lista que Paredes no había integrado en los últimos dos compromisos (vs. Racing y Gimnasia de Chivilcoy) debido a un esguince de tobillo.

Entonces, ¿por qué no juega Paredes como titular? El motivo responde a una decisión exclusiva de Úbeda. Si bien el mediocampista intensificó trabajos durante la semana, posiblemente el DT haya optado no arriesgarlo desde el minuto cero y aspira que su regreso sea paulatino, reduciendo el margen de que sufra una recaída.

La postura del cuerpo técnico también puede explicarse al mirar el calendario. Es que el próximo miércoles Boca tendrá que visitar a Lanús en La Fortaleza, encuentro para el que apuntarían tener a su capitán en plenitud.

Leandro Paredes estará en el banco de suplentes ante Gimnasia de Mendoza (Getty).

Además, para el propio jugador también se presenta crucial realizar una vuelta al ruedo sin preocupaciones. Es que, poco a poco, empieza a mirar de reojo su futuro con la Selección Argentina. Con la Finalissima ante España programada para el 27 de marzo, Paredes necesita recuperar su mejor versión física y futbolística para meterse en la consideración de Lionel Scaloni. Por lo pronto, este sábado aguardará su turno en el banco de suplentes, con grandes chances de ingresar en el complemento y volver a pisar La Bombonera.

La formación de Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Datos clave

  • Leandro Paredes ocupará un lugar en el banco de suplentes tras superar un esguince de tobillo.
  • El mediocampista Milton Delgado será el titular en el partido de este sábado ante Gimnasia de Mendoza.
  • Paredes busca recuperar ritmo de cara a la Finalissima ante España el próximo 27 de marzo.
