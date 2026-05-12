Darderi remontó a Zverev con un 6-0 en el tercer set, igualó una marca de Nadal y clasificó a cuartos de final en Roma

El más local de los tenistas argentinos en la capital italiana hizo historia ante el número 3 del mundo y enfrentará a la joya española Rafael Jodar por un lugar en semifinales.

Luciano Darderi, tenista argentino que juega bajo la bandera italiana, consiguió este martes la victoria más resonante de su carrera profesional al lograr una remontada histórica ante Alexander Zverev, número 3 del ranking de la ATP, con parciales de 1-6, 7-6 y 6-0, que le permitió clasificar por primera vez a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

El oriundo de Villa Gessell, vigésimo de la clasificación mundial, fue de cero a cien en su presentación de octavos de final en la cancha principal del Foro Itálico, porque tras ser ampliamente superado por el alemán en el primer set, forzó y ganó el tie break en el segundo, haciendo crecer su juego hasta el punto de dejarlo sin ganar ni un solo game en el tercero.

De hecho, Darderi se convirtió en el primer jugador en remontar un partido de Masters 1000 ante un Top 5 ganando 6-0 el set definitorio desde que Rafael Nadal lo consiguió ante David Ferrer en 2013. Para conseguirlo, tuvo que salvar cuatro pelotas de partido con las que contó Zverev en el segundo set.

THE COMEBACK KING 👑



Darderi saves FOUR match points and comes from a set and a break down to beat Zverev!#IBI26 pic.twitter.com/p3ZKsw6HfP — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026

El argentino ya conoce a su rival de cuartos de final, que será la gran promesa del tenis español en ausencia del lesionado Carlos Alcaraz. Se trata de Rafael Jodar, de tan solo 19 años, que arrasó con el estadounidense Learner Tien imponiéndose por 6-1 y 6-4.

¿Qué dijo Darderi tras su remontada ante Zverev?

En la entrevista que concedió apenas consumada su victoria sobre Zverev, Luciano Darderi expresó: “No sé cómo lo logré. Fue un partido muy duro. Al principio no me sentía muy bien físicamente. Pero en el segundo set tomé un poco de azúcar. Tuve mucha suerte porque él me regaló muchos juegos cuando íbamos 5-3. Estaba acabado, tuve una oportunidad y la tomé“.

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Y agregó: “No es fácil jugar aquí porque al principio siempre tengo muchos nervios en cada partido. Pero creo que es realmente genial porque fue realmente una batalla mental contra mí mismo. Gané por los fanáticos, que no te permiten rendirte. Es increíble que el público m ayudara en cada punto. Este es el torneo de mi vida”.

Thiago Tirante buscará meterse en cuartos

Argentina podrá tener dos de ocho representantes en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma si Thiago Tirante consigue sacar adelante su partido ante Daniil Medvedev, programado para iniciar no antes de las 15.30 (horario argentino) de este martes.

Data clave

Luciano Darderi derrotó al número 3 del mundo, Alexander Zverev , en el Foro Itálico .

derrotó al número 3 del mundo, , en el . El tenista remontó cuatro pelotas de partido con parciales de 1-6, 7-6 y 6-0 .

con parciales de . Es el primer jugador en ganar un Masters 1000 ante un Top 5 con 6-0.