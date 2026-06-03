Franco Colapinto expuso su principal preocupación para el GP de Mónaco: “El sábado más importante del año”

El piloto argentino reconoció que se la pasó en el simulador trabajando en limar hasta la última milésima de cara a un Gran Premio donde la clasificación será más importante que la propia carrera.

Mónaco. El Principado. Ese será el próximo destino de la Fórmula 1 2026, una de las carreras más icónicas de todo el campeonato del mundo. Y una carrera que, con el paso de los años, se ha transformado en un evento social más que una competencia. El incremento de tamaño y peso de los autos ha hecho prácticamente imposibles los sobrepasos, y muchas veces, los pilotos terminan en el mismo puesto en que iniciaron la carrera.

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En 2025 hubo apenas un sobrepaso en pista, lo que demuestra la importancia de la jornada de sábado, la clasificación del Gran Premio. Y si bien para esta temporada los autos se han achicado un tanto y es más sencillo seguirse, está claro que seguirá siendo una proeza cualquier adelantamiento. Ante esto, la clasificación será fundamental y Franco Colapinto lo tiene bien claro.

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el GP de Mónaco. (Getty)

En diálogo con la página oficial de Alpine, el argentino reconoció su preocupación por la misma, y lo mucho que ha trabajado en llegar lo más afilado posible a dicha tanda, que será crítica para sus posibilidades en carrera: “Es probablemente el sábado más importante de todo el año. Por suerte volvemos a un fin de semana tradicional, tenemos que generar la confianza con la pista en cada sesión de entrenamientos para llegar bien a la clasificación. Ahí está la clave”, expresó.

“Vivo en Mónaco, así que estuve viendo todos estos días cómo preparaban la pista. No puedo esperar para subirme al auto en las pruebas libres del viernes”, destacó Franco, que también admitió haber estado entrenando mucho en el simulador para esta carrera.

Franco corrió en Mónaco en 2025. Terminó 13º con el Alpine. (Getty)

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“Ha sido una semana muy movida para el equipo, más allá del fin de semana libre después de Montreal, estuve en el simulador en Enstone el mismo lunes después de la carrera y si bien volví a Francia para mi cumpleaños, me regresé inmediatamente después al simulador para pasar más tiempo junto al equipo antes de esta gira europea”, afirmó Colapinto.

Franco Colapinto viene de dos carreras consecutivas puntuando con Alpine, tanto en Miami como en Canadá, y ya suma 15 puntos en el campeonato del mundo, estando a apenas cinco de su compañero, Pierre Gasly, el gran rival a vencer esta temporada.

Síntesis

Franco Colapinto entrenó intensamente en el simulador de Enstone previo al GP de Mónaco.

entrenó intensamente en el simulador de Enstone previo al GP de Mónaco. Un solo sobrepaso en pista se registró durante la carrera del Principado en 2025.

en pista se registró durante la carrera del Principado en 2025. Sábado de clasificación será el día más importante del año, reconoció el piloto argentino.