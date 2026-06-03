Fue a dos Mundiales con la Selección Argentina y habló maravillas de Santiago Beltrán: “Es impresionante”

El arquero del Millonario fue una de las grandes apariciones del semestre y se ganó ser citado por Scaloni para los amistosos de junio.

Ni el propio Santiago Beltrán imaginó a fines de 2025 que el primer semestre de 2026 sería tan importante para su carrera. El pibe, que llegó a River luego de ser visto en un intercountry, era el tercer arquero del Millonario hasta fines del año pasado, pero la lesión de Armani, la salida de Ledesma y el regreso de Centurión -que no estaba al 100% para competir- hicieron que tenga que salir a la cancha antes de tiempo.

Santiago Beltrán no solamente no decepcionó, sino que se ganó el puesto en la cancha gracias a sus grandes actuaciones. En un semestre lleno de irregularidad para River, su arquero fue el más regular de todos y hasta llegó a ser la figura de la primera mitad del año.

En las últimas horas, quien llenó de elogios a Santiago Beltrán fue Mariano Andújar, el arquero que hizo historia en Estudiantes, tuvo pasos por equipos importantes de Europa y también fue una fija en las convocatorias a la Selección Argentina durante varios años. Sin ir más lejos, fue citado a los Mundiales 2010 y 2014, también a las Copa América 2011, 2015 y 2016.

¿Qué dijo Andújar de Beltrán?

En diálogo con DSports, Mariano Andújar afirmó: “Es impresionante lo que está haciendo Beltrán. No tuve la suerte de defender el arco de River, pero es algo muy grande y que no debe ser nada sencillo para alguien de su edad. Beltrán tiene unas condiciones impresionantes“.

Además, agregó: “Lo importante es que tenga carácter en los momentos que se equivoque. No hay que ponerle mochilas excesivas a Beltrán, tienen que dejarlo ser. Es un chico que tiene todo para triunfar, no creo que tenga problemas”. Cabe recordar que Scaloni lo citó a la Selección Argentina para que forme parte de los amistosos ante Honduras e Islandia a disputarse en la antesala del inicio del Mudial.

Messi y Andújar. (Foto: Getty).

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