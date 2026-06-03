Luis de la Fuente descartó a Lamine Yamal del amistoso ante Irak y adelantó en qué condiciones llegará al debut de España en el Mundial

El entrenador descartó a la joya del amistoso de este jueves ante Irak. Tampoco podrá contar con Nico Williams y Mikel Merino en la despedida del territorio español.

La Selección de España disputará el primero de sus dos partidos de preparación para el Mundial este jueves en Riazor, Coruña, enfrentándose al también mundialista seleccionado de Irak desde las 16.00 en hora de Argentina. Para dicho encuentro, Luis de la Fuente no podrá contar con Lamine Yamal, llamado a ser una de las grandes figuras del certamen FIFA. Tampoco con Nico Williams y Mikel Merino, tal como se encargó de confirmar en conferencia de prensa.

La joya de Barcelona sufrió a finales de abril un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda que terminó de manera anticipada su temporada y él mismo reconoció días atrás que temió perderse la Copa del Mundo por esa lesión, antes que el entrenador confirmara su nombre en la lista de 26 convocados. Sin embargo, su recuperación todavía está en proceso y sigue siendo duda para el debut en el certamen internacional, el 15 de junio ante Cabo Verde.

“Es seguro que no va a jugar”, dijo Luis de la Fuente refiriéndose al amistoso de este jueves ante Irak. Y explicó: “El plan es seguir lo que teníamos previsto y en esos plazos nos da la confianza que va a estar para el día 15. Todavía falta y veremos efectivamente cómo va. Puede que algún día haya que parar. No lo sé. Estoy haciendo especulaciones”.

Para el entrenador, de seguir la rehabilitación de Lamine Yamal un proceso normal estará en condiciones de formar parte del debut de la Selección de España en el Mundial, aunque lejos estuvo de confirmar esa presencia. “No garantiza que tenga que jugar. Ya veremos. Puede llegar a jugar unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento, de sumar más cargas, para estar en el segundo partido (vs. Arabia Saudita). Lo valoraremos en cada momento”, remarcó.

🗣️ De la Fuente sobre la recuperación de Lamine Yamal



El seleccionador confirma que no estará en el siguiente amistoso, igual que Nico Williams y Mikel Merino:



"Ninguno de los tres va a estar" pic.twitter.com/AiK0vTnvzF — Diario SPORT (@sport) June 3, 2026

¿Qué había dicho Lamine Yamal sobre su lesión?

Días atrás, en diálogo con los medios oficiales de la Real Federación Española, Lamine Yamal reconoció que realmente temió quedarse afuera del Mundial. “Me acuerdo de la secuencia en la que me lesiono, estaba rezando por dentro para que no fuera nada. Veía muy cerca el momento del Mundial; nunca había tenido una lesión de isquio, pero sabía que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuese grave y sobre todo de poder recaer y de poder perderme el Mundial“, explicó.

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Y agregó: “La mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara diez años jugando a fútbol, pero en verdad llevo tres años y hace cuatro estaba jugando con ellos en el poli. Es algo muy loco”.

Los amistosos de España previo al Mundial

Además del amistoso que la Selección de España disputará este jueves en Coruña ante Irak, también tiene programado un encuentro ante Perú para el próximo lunes 8 de junio, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México.

Data clave

Lamine Yamal no jugará el amistoso ante Irak por desgarro en su pierna izquierda.

no jugará el amistoso ante Irak por desgarro en su pierna izquierda. España e Irak disputarán un amistoso este jueves en Riazor a las 16.00 horas.

disputarán un amistoso este jueves en Riazor a las 16.00 horas. España debutará en el Mundial ante Cabo Verde el próximo 15 de junio.