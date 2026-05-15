Luciano Darderi atraviesa el mejor momento de su carrera. Actualmente es el número 20 del mundo, pero una vez que finalice el Masters 1000 de Roma escalará algunas posiciones más. Nació en Villa Gesell, pero de chico se mudó a Italia y decidió representar a ese país, lo que generó algunas polémicas en Argentina.

Sin ir más lejos, en el ATP de Buenos Aires de este año -perdió en la final contra Francisco Cerúndolo- tuvo algunos cruces con los aficionados y también con la prensa que en reiteradas oportunidades le consultaron por la decisión de representar a otra bandera y decidir no jugar para Argentina en la Copa Davis.

Dueño de una gran tenis, en el Masters 1000 de Roma tuvo sus semanas soñadas: superó a Tommy Paul, a Alexander Zverev, a Rafa Jódar y este viernes disputa su partido de semifinales ante un Casper Ruud sólido que está en muy buen nivel. Justamente en la previa del enfrentamiento ante el noruego fue que Darderi generó cierta controversia.

El nacido en Villa Gesell decidió salir al court central del Foro Itálico con unas gafas estrafalarias, algo muy poco habitual en el mundo del tenis, pero lo más destacado de la jornada fue que por hacer eso dejó solo a uno de los chicos que entran con los jugadores. Minutos antes, Casper Ruud había salido con el otro chico de la mano, pero Darderi priorizó el show de salir engafado.

¡Todo el estilo de Darderi para la semifinal ante Ruud! 😎



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¿Quiénes juegan la otra semifinal?

El vencedor del partido entre Darderi y Ruud se verá en la gran final del domingo ante el ganador del partido entre Jannik Sinner y Daniil Medevedev. Cabe destacar que Sinner es el gran candidato al título y busca ganar el Masters 1000 que se disputa en su país y el cual todavía no logró ganar. Hay que recordar que en 2025 el italiano cayó ante Carlos Alcaraz en el duelo definitorio.

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