Daiana Shnaider eliminó a Sabalenka y Roland Garros garantizará una campeona inédita de Grand Slam

La tenista rusa de 22 años despachó a la número uno del mundo, última Top 5 que quedaba en el certamen, y enfrentará a la otra gran revelación del cuadro femenino en París.

Roland Garros todavía se tenía guardado un batacazo histórico y la encargada de tomarlo fue Daiana Shnaider, tenista rusa de 22 años que corrió desde atrás ante Aryna Sabalenka, pero terminó derrotándola con remontada y 6-0 incluido en el tercer set para meterse en las semifinales de un torneo que ya garantizó que habrá campeona inédita de Grand Slam.

La número 23 del Ranking de la WTA sufrió en el primer set no solo por tener enfrente a la mejor jugadora del mundo, sino además por ser primeriza en unos cuartos de final del certamen parisino. Cayó por 6-3, aunque dio muestras de sus intenciones de batallar cuando quebró el saque de la bielorrusa para acortar diferencias.

También el segundo set comenzó siendo muy cuesta arriba para Shnaider, que se encontró 1-4 abajo con el saque de Sabalenka, muy próxima a tener que despedirse de la capital francesa. Allí activó la remontada, en un partido enrarecido por lo fuerte que sopló el viento. Logró ponerse 5-5 y concretar un último quiebre para llevarse la manga sin necesidad de tie-break.

Fue allí que la bielorrusa perdió por completo el equilibrio. Discutió de manera reiterada con sus entrenadores, terminó poniéndose en contra al público por las constantes muestras de fastidio y perdió el calibre de sus tiros de poder. A todo le sacó máximo provecho Shnaider, que la dejó en cero para celebrar una victoria histórica y clasificar a las semifinales.

Una de las derrotas más dolorosas en la carrera de Aryna Sabalenka.



Es INCREÍBLE el partido que se le escapó siendo la clara favorita al título.



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Habrá campeona inédita

Daiana Shnaider, quien nunca en su carrera disputó una semifinal de Grand Slam, enfrentará en semifinales a la polaca Maja Chawalinska, número 114 del mundo que avanzó desde la qualy y en el primer turno de este miércoles despachó en dos sets a Anna Kalinskaya para convertirse en la revelación absoluta de un torneo repleto de sorpresas.

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❤️‍🩹 Hace cinco años, Maja Chwalińska se alejó del tenis tras una larga lucha contra la depresión.



Llegó a Roland Garros habiendo ganado apenas un partido de Grand Slam en toda su carrera.



Hoy es semifinalista de un Grand Slam.



🥹 Qué historia. pic.twitter.com/4l2s7iH6U9 https://t.co/4UTkWEpb0z — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) June 3, 2026

El otro lado del cuadro también ofrecerá una finalista inédita, porque enfrentará a la rusa Mirra Andreeva, que eliminó en cuartos de final con absoluta autoridad a Sorana Cirstea (6-0, 6-3), y Marta Kostyuk, quien todavía no perdió partidos en la temporada de polvo de ladrillo y está jugando en altísimo nivel, habiendo eliminado a Iga Swiatek en octavos de final y a su compatriota Elina Svitolina en cuartos.

Sea cual sea la combinación de resultados que se de en semifinales, también el de la final, Roland Garros ya garantizó que habrá campeona inédita para los torneos de Grand Slam, porque ninguna de las cuatro contendientes ha ganado nunca antes uno de estos certámenes.

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Así se van a jugar las semifinales de Roland Garros

Marta Kostyuk vs. Mirra Andreeva – Jueves 4 de junio, 10.00 (hora de Argentina) – Cancha Philippe Chatrier.

Daiana Shnaider vs. Maja Chawalinska – Jueves 4 de junio, no antes de las 11.30 (hora de Argentina) – Cancha Philippe Chatrier.

El ranking de las cuatro semifinalistas

Mirra Andreeva (Rusia) Número 8

Marta Kostyuk (Ucrania) Número 15

Diana Shnaider (Rusia) Número 23

Maja Chawalinska (Polonia) Número 114

Data clave

Daiana Shnaider derrotó a Aryna Sabalenka y avanzó a semifinales de Roland Garros.

derrotó a Aryna Sabalenka y avanzó a semifinales de Roland Garros. Maja Chawalinska será la rival de Shnaider en la semifinal del torneo parisino.

será la rival de Shnaider en la semifinal del torneo parisino. Roland Garros garantizó que tendrá una campeona inédita de Grand Slam este año.