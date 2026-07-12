El número uno del mundo se impuso en cuatro sets ante el alemán, en una final mucho más cerrada de lo que reflejó el marcador.

Jannik Sinner volvió a demostrar por qué ocupa el primer puesto del ranking mundial, aunque esta vez necesitó mucho más que autoridad para defender el título en Wimbledon. En una final cerrada, cambiante y de escasos márgenes, el italiano derrotó a Alexander Zverev por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4 para conquistar su quinto Grand Slam y convertirse en bicampeón sobre el césped del All England Club.

El resultado, sin embargo, no refleja del todo lo que ocurrió durante buena parte de la tarde en Londres. Zverev salió decidido a discutirle el protagonismo desde el primer punto y encontró en su servicio la principal herramienta para hacerlo. Agresivo con la derecha y sin conceder oportunidades de quiebre, el alemán llevó el primer parcial hasta un tie break de altísimo nivel, donde recién pudo desnivelarlo tras aprovechar el único minibreak para cortar una larga racha de 14 sets perdidos frente al italiano.

Lejos de modificar su planteo, Sinner respondió desde la calma. Empezó a encontrar mejores devoluciones, adelantó algunos centímetros su posición en la cancha y obligó a Zverev a jugar un golpe más en cada intercambio. El segundo set volvió a resolverse en otro desempate, aunque esta vez la diferencia fue mucho más clara: el número uno quebró de entrada el equilibrio, se adelantó rápidamente 4-0 y terminó igualando el encuentro con autoridad.

Sinner defendió la corona y se consagró nuevamente campeón de Wimbledon (Getty).

A partir de ahí comenzó a cambiar el desarrollo. Zverev mantuvo la intensidad, pero ya no encontró la misma comodidad con su saque. Incluso tuvo una oportunidad para romper en el séptimo juego del tercer parcial, pero un resbalón le impidió sostener esa presión. Sinner sobrevivió a ese momento y, apenas unos minutos después, aprovechó una doble falta y un error de derecha del alemán para conseguir el primer quiebre de toda la final. Con esa ventaja cerró el set con un ace y quedó a un parcial del bicampeonato.

El cuarto mantuvo la tensión. Zverev intentó reaccionar y sostuvo la igualdad durante los primeros juegos, pero otra vez fue Sinner quien administró mejor los momentos importantes. El quiebre para ponerse 4-3 terminó siendo decisivo y, ya con el partido bajo control, el italiano manejó la diferencia hasta abrochar lo que significa el quinto Grand Slam de su carrera.

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Defence complete.



Jannik Sinner defeats Alexander Zverev 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4 to win his second Wimbledon trophy. #Wimbledon pic.twitter.com/TejFI5DdbW — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2026

La ausencia de Carlos Alcaraz por lesión había dejado el camino abierto para un duelo entre los dos mejores tenistas de la temporada. Zverev, campeón semanas atrás en Roland Garros, confirmó que atraviesa uno de los mejores momento de su carrera y estuvo a la altura del desafío. Pero cuando el partido empezó a definirse, Sinner volvió a hacer lo que mejor sabe: reducir los errores y aprovechar cada oportunidad. Sin necesidad de un dominio aplastante, volvió a quedarse con Wimbledon. Así, el circuito sigue teniendo un líder que pocas veces deja a la vista un hueco que lo haga caer.