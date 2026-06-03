Juan Carlos Ferrero sorprendió a todos y afirmó que entrenaría a Sinner luego de su ruptura con Alcaraz

El italiano dejará de trabajar con Darren Cahill a fines de año y el Mosquito aparece como una alternativa firme.

El mundo del tenis se vio sorprendido cuando, a fines de 2025, Carlos Alcaraz anunció que dejaba de trabajar con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que había tenido desde el inicio de su carrera y con quien había ganado todo. El Mosquito nunca quedó conforme con esa decisión del murciano, pero siempre habló de él en buenos términos.

Pasaron meses desde entonces. Alcaraz logró ganar el Abierto de Australia, pero luego no realizó una buena gira por Estados Unidos con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, tampoco logró quedarse con el Masters 1000 de Montecarlo y luego se alejó del circuito por una lesión, la cual todavía padece y lo sacó tanto de Roland Garros como de Wimbledon.

Por su parte, Juan Carlos Ferrero trabajó junto a un golfista y ahora dejó en claro que está listo para volver al mundo del tenis. Lo llamativo fue que dijo que no tendría problemas en entrenar a Jannik Sinner, el rival más competitivo de Carlos Alcaraz. Cabe recordar que el italiano dejará de trabajar con Darren Cahill a fin de 2026.

¿Qué dijo Ferrero sobre trabajar con Sinner?

Juan Carlos Ferrero dialogó con Corriere della sera y dijo: “Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado. Pero ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno: me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo“:

Jannik Sinner la pasó mal en Roland Garros y quedó eliminado en segunda ronda. (Foto: Getty).

Además, dijo qué extraña de Alcaraz: “Su actitud en la cancha: agresiva, pero siempre con una sonrisa. Lo he visto crecer desde que tenía 15 años, alcanzando niveles que nunca creí posibles. Con él, siempre tenías la sensación de estar haciendo historia en este deporte. Hablar de ello me trae recuerdos, es normal sentir un poco de tristeza. Pero estoy bien: me muevo entre la Academia y mi casa, viajo mucho, le di a Carlos todo lo que pude. Hablar de ello nunca es fácil”.

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¿Sinner o Alcaraz?

“Compiten en detalles. Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura. A su ritmo, es muy difícil de vencer. Para mí, Carlos está 100% por delante: un 55%- 45%. Pero entre esos dos, siempre han sido y siempre serán partidos muy abiertos“, completó Ferrero.

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Carlos Alcaraz anunció el fin de su vínculo con el entrenador Juan Carlos Ferrero.

anunció el fin de su vínculo con el entrenador Juan Carlos Ferrero. El tenista Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros ni Wimbledon debido a una lesión.

no jugará Roland Garros ni Wimbledon debido a una lesión. Juan Carlos Ferrero se postuló públicamente para entrenar al tenista italiano Jannik Sinner.