Fue número 1 del ranking, le ganó un US Open a Novak Djokovic y ahora perdió contra el 524 del mundo

El resultado más sorprendente de la temporada tuvo lugar justo antes del cierre del año.

Por Germán Celsan

Daniil Medvedev cayó ante el Nº524 del Ranking ATP
© GettyDaniil Medvedev cayó ante el Nº524 del Ranking ATP

Un mes atrás, Daniil Medvedev estaba disputando los cuartos de final del Masters 1000 de París, donde cayó en un partido muy reñido con el tercero del Ranking ATP, Alexander Zverev. Un resultado que no era el esperado, pero con un buen nivel mostrado por el ruso, que llegó a ser Nº1 del mundo en febrero de 2022.

Ahora mismo, la realidad de Medvedev es otra, completamente diferente, y es que aquel tenista que le ganó a Novak Djokovic un US Open 2021, cayó este viernes ante un jugador rankeado 524 del mundo, el indio Dhakshineswar Suresh, local en el torneo que se está jugando en Bengaluru.

El partido se dio en el contexto de la World Tennis League, un torneo de exhibición por equipos mixtos, con partidos a un único set, y enfrentamientos tanto mano a mano como en dobles. En este caso, Suresh dio la nota y venció a Medvedev en el enfrentamiento uno contra uno.

Este 2025 de Medvedev lejos ha estado de ser su mejor año en el ATP World Tour, y cerrará la temporada con apenas un título: el ATP 250 de Almatý. Lo ganó a mediados de octubre, venciendo al francés Corentin Moutet por 7-5, 4-6, 6-3 en la final.

En síntesis

  • Daniil Medvedev perdió ante Dhakshineswar Suresh, tenista rankeado 524 del mundo, en set único.
  • El enfrentamiento ocurrió en la World Tennis League, un torneo de exhibición en Bengaluru.
  • El ruso cerrará su temporada 2025 con el título del ATP 250 de Almatý.
