Fue top 10 y apuntó contra Medvedev tras dejar de trabajar con él: “Tiene un monstruo adentro”

Daniil Medvedev es uno de los jugadores más destacados del circuito de los últimos años. Supo ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP y también fue campeón del US Open, pero en este 2025 no tuvo un buen año y tomó una drástica decisión con su equipo de trabajo tras quedar eliminado en el último Grand Slam del año al romper relaciones con su entrenador, Gilles Cervara.

Cabe destacar que en 2024, luego de haber jugado 19 torneos y no había ganado ninguno, Medvedev había dejado de trabajar con el francés Gilles Simón, quien supo ser número 6 del mundo en el ranking de la ATP y conquistó 14 títulos en su etapa como jugador.

Simon recordó el primer desencuentro que tuvo con Medvedev en diálogo con Eurosport Francia: “Tuvimos un primer desencuentro durante el US Open, donde alcanzó los cuartos de final. Recuerdo que estuvo restando desde mucha distancia en cada partido, lo cual no se ajustaba al planteamiento táctico que habíamos diseñado. Yo sabía que iba a vencer a los jugadores que venció restando desde tan lejos, jugadores como Fabian Marozsan o Nuno Borges, pero mi análisis previo al duelo de cuartos de final fue que, si seguía restando así, no estaba preparado para enfrentar a Jannik Sinner“.

Además, agregó: “Es muy complicado aplicar ciertos cambios para un jugador con un patrón tan marcado, alguien habituado a recorrer ciertos caminos cuando lo necesita. Necesariamente tiene que ser más difícil trabajar con un tipo de 28 años, cuyo camino ya está hecho, que con un chaval de 15 o 20 años. A final de temporada conversamos y me confesó que ya le había ayudado mucho, pero que ya no podía empujarle más“.

Simon habló del presente de Medvedev

El francés afirmó: “Daniil es extremadamente agradable por fuera pero, cuando está en la pista, cuando juega los partidos, tiene un pequeño monstruo interior al que enfrentarse que no es fácil de manejar“. También dijo: “Nosotros hemos sido jugadores, entendemos lo que está pasando, sabemos con qué comentarios no hacemos ningún favor, pero lo entendemos. Es una pena que fuera así, pero esto ya lo sabía antes de empezar a trabajar con él, todo lo demás fueron momentos de felicidad”.

“Es un jugador al que quiero mucho, realmente le adoro, lo entendía perfectamente en muchas situaciones. Habíamos hablado varias veces de aspectos tácticos, en particular los que yo le había explicado, cómo veía las situaciones desde mis ojos cuando, por ejemplo, le tocaba enfrentarse a Novak Djokovic. Creo que en ese aspecto le estaba ayudando bastante, así que me hubiera gustado seguir intentándolo”, agregó Simón.

Por último dijo: “Estamos ante un jugador que ya había ganado mucho, un jugador de 28 años, una persona con fuertes convicciones, que por otra parte es importante tenerlas, pero desde fuera se hace muy complicado modificarlas en según qué puntos. Si además tenemos en cuenta que existen dos jugadores como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dos rivales que le han pasado por encima varias veces, todo se complicada un poco más”.

Gilles Simon en 2022, año de su retiro. (Foto: Getty).

