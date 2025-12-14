Es tendencia:
La llamativa publicación de Javier Milei para celebrar el título de Estudiantes de La Plata

Por medio de sus redes sociales, el líder de La Libertad Avanza realizó una publicación con la que celebró el título de Estudiantes.

Por Julián Mazzara

Javier Milei, presidente de la República Argentina.
Javier Milei, presidente de la República Argentina.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer, por penales, a Racing. Los dirigidos por Eduardo Domínguez, que clasificaron por la ventana a los Playoffs se impusieron ante toda adversidad y se llevaron un nuevo título para sus vitrinas.

Los festejos en Santiago del Estero se hicieron oír muy fuertes, y retumbaron hasta la Casa Rosada, dado que Javier Milei, el presidente de la República Argentina y un fiel admirador del Pincha, se expresó en sus redes sociales tras la gesta.

“EdLP! Fin”, escribió en su cuenta de X para celebrar la obtención de la estrella 18 para el club situado en la ciudad de La Plata. A raíz de esta publicación, quedó más que claro que el Gobierno Nacional simpatiza por el Pincha, algo que también hizo notar Lilia Lemoine, la Diputada Nacional.

En la previa al encuentro, la también cosplayer e influencer, posó con la camiseta de titular del club presidido por Juan Sebastián Verón, y recibió muchísimas críticas, donde la tildaron de ‘mufa’ y que atraía la mala suerte, ya que jamás había hecho un acto semejante. Pero una vez que terminó todo, respondió por las redes sociales. “No fui mufa”, escribió tras postear una foto del título pincharrata.

El tuit de Javier Milei tras la consagración de Estudiantes

La publicación de Lilia Lemoine tras el título de Estudiantes

Tras el título de Estudiantes por el Torneo Clausura, así quedaron los equipos argentinos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Así quedó la tabla histórica de títulos del fútbol argentino tras la consagración de Estudiantes en el Clausura 2025

Todos los campeones del fútbol argentino en 2025

  • Talleres – Supercopa Internacional 2023
  • Platense – Torneo Apertura
  • Vélez – Supercopa Argentina
  • Vélez – Supercopa Internacional 2024
  • Independiente Rivadavia – Copa Argentina
  • Rosario Central – Campeón de Liga (tabla anual)
  • Estudiantes – Torneo Clausura
  • Estudiantes/Platense – Trofeo de Campeones

DATOS CLAVES

  • Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing por penales.
  • Los dirigidos por Eduardo Domínguez sumaron la estrella 18 para la institución en Santiago del Estero.
  • Javier Milei celebró la consagración del Pincha publicando “EdLP! Fin” en su cuenta de X.
julián mazzara
Julián Mazzara

