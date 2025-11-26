Es tendencia:
Sin Federer ni Nadal, el tenista más polémico del circuito armó a su jugador ideal

Alexander Bublik tuvo un muy buen 2025 y quedó muy cerca de ingresar al top 10, algo que podría lograr en los primeros torneos de 2026.

Por Lautaro Toschi

Dentro y fuera de una cancha de tenis, Alexander Bublik no pasa desapercibido. Es polémico, dueño de una técnica impresionante y a la hora de tomar decisiones suele sorprender. Por todo eso, el kazajo es uno de los más polémicos del circuito de la ATP. Recientemente, el número 11 del ranking se prestó a un juego: armó a su tenista ideal y dejó afuera nada más y nada menos que a Roger Federer y Rafael Nadal.

El tenista ideal, según Alexander Bublik

En diálogo con TNT Sports, Alexander Bublik se prestó al juego de armar al tenista ideal eligiendo lo mejor de cada uno. El saque que debería tener este hipotético jugador perfecto es el de John Isner, la devolución de Novak Djokovic, la derecha de Joao Fonseca, el revés de Daniil Medvedev, la volea de Hubert Hurkacz, el trabajo de movilidad de Jannik Sinner y la mentalidad de Carlos Alcaraz.

No caben dudas que el kazajo sueña con un tenista potente con las elecciones que hizo, especialmente por el saque de Isner, que supo ser de los más fuertes de la historia. También lo dejó en claro cuando seleccionó la derecha de Joao Fonseca. Por otro lado, valoró dos aspectos fundamentales de los dos mejores de la actualidad al quedarse con la movilidad de Sinner y la mentalidad de Alcaraz.

Alexander Bublik es número 11 del mundo en la actualidad. (Foto: Getty).

El gran 2025 de Alexander Bublik

Alexander Bublik tiene 28 años y pareciera que este 2025 fue el de su explosión. Tras unos primeros años como profesional sin títulos, rompió la racha en 2022 al ganar en Montpellier, en 2023 conquistó Halle y Amberes, dejando en claro que puede ser un jugador peligroso en todas las superficies y en 2024 volvió a quedarse con Montpellier.

Para 2025 cambió su mentalidad y se propuso dejar de lado todo lo ajeno al tenis y demostró que es un jugador sumamente peligroso para cualquier tenista, inclusive para los top 5. Los títulos acompañaron -ganó Halle, Gstaad, Kitzbuhel y Hangzhou entre junio y septiembre- y logró llegar al puesto número 11 del ranking, el mejor de su carrera.

DATOS CLAVE

  • Alexander Bublik, tenista número 11 del ranking ATP, armó a su jugador ideal.
  • Bublik excluyó a Roger Federer y Rafael Nadal de su selección del tenista ideal.
  • El jugador ideal de Bublik incluye el saque de Isner y la devolución de Djokovic.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

