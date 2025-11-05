Es tendencia:
Ganó seis Grand Slams, es la número 2 del mundo y confesó el cambio mental que provocó su caso de dopaje: “Quería demostrar que estaba bien”

La polaca va en busca de conquistar por segunda vez el WTA Finals.

Por Juan Ignacio Portiglia

© Getty Images for WTALa polaca ganó Wimbledon por primera vez en su carrera este año.

Antes de salir a la cancha este miércoles en Riad buscando abrochar su boleto a las semifinales del WTA Finals ante Amanda Anisimova, que persigue su mismo objetivo, Iga Swiatek se sinceró sobre las dificultades que le ha tocado atravesar a lo largo de un año que de todos modos destacó entre los mejores de su carrera, especialmente por haber logrado conquistar Wimbledon por primera vez.

La polaca, ganadora de seis títulos de Grand Slam y actual número 2 del mundo, dijo que afrontar circunstancias con las que no había tenido que lidiar nunca antes como profesional, como el caso de dopaje que le valió una suspensión de un mes a finales del año pasado, fueron moldeando en cambio en su mentalidad, no solo dentro de la cancha sino también en la manera de desenvolverse en el circuito.

No necesito grandes cosas para motivarme, como una meta enorme, porque en mi carrera me han pasado muchas cosas que no esperaba y que, en realidad, no eran mis objetivos. Para mí, el simple hecho de sentir día a día que estoy haciendo un buen trabajo y que la energía que le dedico quizá dé sus frutos, quizá no, pero normalmente sea que sí, es motivación suficiente”, explicó en una entrevista concedida a The National News.

Y agregó: “Este año tuve algunos retos bastante nuevos y necesité adaptarme un poco. Además, creo que fue el primer año en que no me sentí tan joven. Fue una sensación diferente. En definitiva, ganar Wimbledon hizo que esta temporada fuera ya súper especial e increíble. Sin duda, la pondría por encima de cualquier otra cosa”.

Swiatek ganó el WTA Finals en 2023. (Getty).

Haciendo ya una referencia específica a su dopaje positivo y al levantamiento provisional de la sanción para jugar el WTA Finals el año pasado, Swiatek explicó: “Estaba esperando la decisión de la ITIA, y me permitieron jugar este torneo (el año pasado) porque se levantó la suspensión provisional, pero aún no sabía cómo se iba a resolver todo esto en el futuro. Las primeras semanas después de recibir la noticia fueron las más difíciles, y cuando llegué aquí, simplemente jugué sin ninguna expectativa”.

Publicidad

Y concluyó: “No jugué mi mejor tenis. También sentí que mentalmente me costaba concentrarme, pero debo decir que lo más difícil fue hablar con la prensa, la verdad, y no poder decir nada, sabiendo que todos estaban molestos porque me perdí la gira por China. Quería demostrar que estaba bien. Simplemente tenía algunas cosas de las que no puedo hablar, pero son muchas cosas distintas, no puedo describirlas tan rápido”.

Inicio irregular en Riad

Iga Swiatek comenzó su participación en el WTA Finals 2025 con una contundente victoria en sets corridos sobre Madison Keys (6-1, 6-2); pero en su segunda presentación, tras ganar el primer set por 6-3, fue superada por Elena Rybakina, que se llevó los siguientes parciales y el partido.

En síntesis

Iga Swiatek juega este miércoles en Riad buscando el pase a semifinales del WTA Finals.

Swiatek ganó Wimbledon por primera vez este año, calificándolo de “súper especial e increíble”.

La tenista polaca es la actual número 2 del mundo y ha ganado seis títulos de Grand Slam.

