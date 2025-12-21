Es tendencia:
Rafa Jódar eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

La promesa del tenis español, que este 2025 disputó la Next Gen ATP Finals no dudó a la hora de quedarse con un miembro del Big 3.

Por Lautaro Toschi

Rafa Jódar
© GettyRafa Jódar

La actividad más importante del tenis por estos días pasa por la Nex Gen ATP Finals, un certamen casi exacto a las ATP Finals, pero que tiene como protagonistas a ocho de los jugadores jóvenes que son las grandes promesas del circuito. La diferencia principal es que se juega al mejor de cinco sets, pero los mismos son a cuatro games y no a seis. Uno de los que disputó este torneo es Rafael Jódar.

El español de 19 años dijo presente en Jeddah, Arabia Saudita, para jugar en Nex Gen ATP Finals y en su presentación derrotó en cinco seta a Learner Tien, en su segundo partido cayó ante Nicolai Budkov y en el cierre de su grupo le ganó a Martin Landaluce, pero no le alcanzó para meterse en las semifinales.

Jódar eligió a su preferido del Big 3

En un juego propuesto por Tennis Legend, Rafa Jódar fue consultado por su jugador preferido de toda la historia entre Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. El número 168 del mundo en el ranking de la ATP no dudó y dijo: “Rafael Nadal”. Respecto a su jugador preferido de este momento, también fue por un compatriota y afirmó: “Carlos Alcaraz”.

Rafa Jódar en las Nex Gen ATP Finals. (Foto: Getty).

Rafa Jódar buscará establecerse en 2026

Luego de un 2024 donde se consagró campeón del US Open Júnior y se inició en el profesionalismo, ya en 2025 principalmente jugó el circuito Challenger y allí obtuvo nada más y nada menos que tres títulos, todos ellos en canchas duras. Ya para 2026, su objetivo pasará por avanzar algunos puestos en el ranking, afianzarse en el top 100 y ganar experiencia en cuadros principales de torneos ATP.

DATOS CLAVE

  • Rafael Jódar, actual número 168 del ranking ATP, compite en las Next Gen Finals.
  • El tenista español Rafael Jódar ganó tres títulos Challenger sobre canchas duras en 2025.
  • El joven de 19 años eligió a Rafael Nadal como el mejor tenista de la historia.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

