La decisión que tomó Novak Djokovic diez días después de perder la final del Abierto de Australia con Alcaraz: “Te extrañaremos”

Como ya había sucedido con Aryna Sabalenka en la rama femenina, ahora fue Novak Djokovic el encargado de comunicar que será baja del torneo de Doha, que para los hombres se disputará del 16 al 21 de febrero. Así, el certamen en Qatar se queda sin los dos finalistas que resultaron perdedores en el Abierto de Australia.

Así como en el caso de la bielorrusa fue toda una sorpresa el anuncio de la baja, en el del serbio podía ser esperable después del desgaste que a sus 38 años le significaron esas dos semanas de intensa competencia bajo condiciones climáticas de muy altas temperaturas en Melbourne.

“Novak Djokovic se baja de Doha a causa de una fuerte fatiga. Te extrañaremos en Qatar. Te deseamos una pronta recuperación”, publicó la cuenta oficial del torneo para confirmar la baja del jugador que volvió al tercer puesto del ranking mundial gracias a su performance en Australia.

Se cree que el serbio no competirá en todo el mes de febrero, por lo que también se ausentaría del ATP 500 de Dubai que cierra el calendario en Oriente Medio y apuntará todos los cañones al regreso en el Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos, que se disputará del 4 al 15 de marzo.

El año pasado, también con el desgaste que arrastró del Abierto de Australia, Novak Djokovic cayó en el debut en el ATP de Doha ante el italiano Matteo Berrettini. Fue campeón del certamen dos veces en su carrera, allá por 2016 y 2017.

El objetivo que aleja a Djokovic del retiro

Cuando el posible retiro se ha vuelto un tema recurrente en torneo a Novak Djokovic, de 38 años, este se planteó un objetivo de largo plazo que despeja cualquier sospecha sobre una inminente despedida. “Quiero llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Están lejos, pero recuerda que siempre eres joven”, dijo en relación a los Juegos que se celebrarán en Los Angeles en 2028.

