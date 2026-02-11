Allá por agosto de 2021, Stefanos Tsitsipas alcanzó su mejor momento. Es que, poco antes de cumplir apenas los 23 años de edad, se metió en el podio del Ranking ATP, con un espectacular tercer escalón mundial. En aquel entonces, el griego se tuteaba con los mejores exponentes del momento como Novak Djokovic y compañía.

Sin embargo, luego de un par de años tratando de mantenerse en la cúspide, todo comenzó a desmoronarse progresivamente, a tal punto de que, en la actualidad y con 27 años, Tsitsipas se encuentra en el puesto 32 de la nómina. En declaraciones brindadas a BOLAVIP US, el nacido en Atenas abrió su corazón y se sinceró sobre sus problemas.

“Pasé un largo período sin jugar al tenis, algo que nunca antes había pasado en mi carrera. Me sentía alejado de la cancha y de la competición. De repente, me convertí en un simple observador del tenis y del ATP Tour, en un lugar de participante activo”, comenzó exteriorizando en medio del torneo ATP 500 de Róterdam.

“Me sentí muy extraño y frustrado porque no podía hacer mucho. Mi espalda está así y solo puedo hacer un número limitado de cosas. Si no sana, solo puedo esperar y consultar a todos los especialistas posibles”, añadió, en torno a sus complicaciones físicas, pese a sentirse medianamente bien durante el juego ante Arthur Rinderknech.

Stefanos Tsitsipas en el último Australian Open.

“Experimenté mucha incertidumbre durante muchos meses. Incluso, cuando gané el torneo de Dubái, no estaba seguro de si podría mantener ese nivel o incluso seguir jugando. La situación empeoró durante la primavera y, finalmente, dejé de disfrutar del juego”, confesó quien supo ser finalista de Roland Garros y del Australian Open.

“El juego pierde importancia y la salud se convierte en lo más relevante de tu vida. Incluso, a principios de este año, aún tenía mucha incertidumbre sobre mi futuro”, completó Tsitsipas en diálogo con BOLAVIP US, ofreciendo palabras y puntos de vista realmente crudos que generan grandes dudas sobre qué puede pasar en su futuro.

No es un detalle menor que, hasta 2025, Tsitsipas logró mantenerse dentro de los 10 mejores tenistas del Ranking ATP. Sin embargo, la mencionada lesión en la espalda generó que empiece a perder terreno de forma contundente. Inclusive, el griego ganó su último título en marzo del año pasado, más precisamente en el ATP 500 de Dubái.

Todos los títulos conseguidos por Tsitsipas

2018 – Estocolmo (Suecia)

2019 – Marsella (Francia)

2019 – Estoril (Portugal)

2019 – ATP World Tour Finals (Reino Unido)

2020 – Marsella (Francia)

2021 – Montecarlo (Mónaco)

2021 – Lyon (Francia)

2022 – Montecarlo (Mónaco)

2022 – Mallorca (España)

2023 – Los Cabos (México)

2024 – Montecarlo (Mónaco)

2025 – Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

