Linda Noskova se coronó campeona en Wimbledon con 21 años

En una final cien por ciento checa, Noskova se impuso en tres sets a Karolina Muchova para conquistar el primer Grand Slam de su carrera.

Con tan solo 21 años, Linda Noskova se convirtió en campeona de Grand Slam incluso antes de conquistar un título de WTA 1000 en lo que va de su carrera. En una final cien por ciento checa, se impuso en tres sets a Karolina Muchova, que llegaba como leve favorita, para ser la nueva reina de Wimbledon. Fue con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3.

Llegó al torneo después de alcanzar el mejor ranking de su carrera, gracias al título de WTA 500 que unas semanas antes había conquistado en Berlín y le permitió ingresar al Top 10. En su camino en el tercer Grand Slam del año, se impuso a Ella Seidel, Camila Osorio y Sorana Cirstea durante la primera semana. Ya en el tramo decisivo, superó a Madison Keys en octavos de final, a Elise Mertens en cuartos y a Marta Kostyuk en semifinales.

Linda Noskova, la nueva campeona de Wimbledon.

Un quiebre rápido en el primer set llevó a que Noskova pudiera manejarse en la serenidad y la confianza que la caracterizó durante todo el certamen. Con absoluta autoridad, se llevó por 6-2 el primer set y estuvo muy cerca de terminar muy rápido con la final, adelantándose 5-2 en el segundo.

Allí pesaron los nervios y permitió que Karolina Muchova sacara a relucir lo mejor de su tenis, para lograr dos quiebres consecutivos y llevarse el parcial por 7-5. Pero en el tercero, Noskova recuperó la seguridad de la primera manga y terminó imponiéndose por 6-3 para coronarse.

Heart. Desire. Belief.



After a stunning final on Centre Court, Linda Noskova is the 2026 Ladies' Singles Champion#Wimbledon pic.twitter.com/CDk1Oi3QmS — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026