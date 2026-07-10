Cómo ver en vivo y online la final femenina de Wimbledon entre Karolina Muchova y Linda Noskova: qué canal lo pasa y a qué hora juegan

Será la primera final entre tenistas checas que representan a su país en la historia de los Grand Slam.

La final femenina de Wimbledon entre Karolina Muchova y Linda Noskova presentará un cara a cara inédito en lo que refiere a la definición de un torneo de Grand Slam y, como ya había sucedido en Roland Garros, también promoverá una campeona primeriza en esa materia.

Más allá de su trascendencia a nivel mundial, será una verdadera fiesta para el tenis checo, pues será la primera final en la historia de los Grand Slams en enfrentar a dos jugadoras nacidas y representantes de la República Checa.

En el caso de Karolina Muchova, que se impuso en semifinales a Coco Gauff y ocupa actualmente el puesto 9 del Ranking de la WTA, será la segunda final de su carrera en Grand Slam, pues en 2023 llegó al partido por el título de Roland Garros, en el que fue derrotada por Iga Swiatek en tres sets.

Todavía más sorpresivo ha sido lo de Linda Noskova, de tan solo 21 años, pues si bien llegó al torneo como número 10 de la clasificación mundial, nunca conquistó siquiera un torneo WTA 1000. Los únicos dos títulos de su carrera son el WTA 500 de Monterrey que conquistó en 2024 y el reciente WTA 500 de Berlín.

Time to make their move. pic.twitter.com/82aPOxvkB1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026

¿A qué hora juegan Karolina Muchova vs. Linda Noskova?

La final femenina de Wimbledon entre Karolina Muchova y Linda Noskova está programada para comenzar este sábado 11 de julio a las 12 del mediodía en hora de Argentina, en la cancha central del All England Lawn Tennis Club.

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¿Qué canal pasa Karolina Muchova vs. Linda Noskova?

La final femenina de Wimbledon entre Karolina Muchova y Linda Noskova se podrá ver en televisión a través de ESPN y también online a través de la plataforma de streaming de Disney+.