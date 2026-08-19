Nick Kyrgios fue suspendido tras dar positivo en un control antidoping: “No voy a poner excusas”

En las últimas horas, el mundo del tenis protagoniza un momento inesperado: Nick Kyrgios dio positivo por cocaína. Bien se sabe que los deportistas de elite se enfrentan a controles casi que constantemente, pero esta vez no superó la prueba. De esta manera, el australiano de 31 años se informó que fue suspendido del circuito de forma provisoria.
Nick Kyrgios, tenista australiano. (Getty Images)
Todo empezó hace casi dos meses, cuando se realizó el testeo el 22 de junio durante su participación en el ATP 250 de Mallorca. Después de que se lleve a cabo el proceso correspondiente para evaluar cada detalle, finalmente la muestra indicó la presencia de benzoilecgonina. Esta sustancia es un metabolito que el cuerpo elimina en la orina tras consumir cocaína.
Lo cierto es que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) comunicó el castigo. A pesar de que el tenista podía apelar, decidió rechazar la opción a réplica judicial. Así las cosas, Kyrgios no podrá volver a competir de manera profesional. Eso sí, vale resaltar que todavía espera la sanción definitiva que se revelará en las próximas semanas.
Nick Kyrgios, tenista australiano. (Getty Images)
Un dato importante a tener en cuenta es que no podrá asistir a ningún evento ni tampoco entrenar en complejos organizados por la World Tennis (ex ITF), ATP, WTA ni Grand Slams. A su vez, es bueno destacar que la suspensión oficial puede ser muy severa y depende exclusivamente de la cantidad de sustancia que le hayan encontrado en el cuerpo.
Por otro lado, cabe recordar que este año solo jugó 4 partidos a nivel ATP y apenas sumó una victoria. Esto se debe a que múltiples lesiones lo alejaron de la escena y perdió mucho protagonismo en los años recientes. Su última gran aparición fue la Batalla de los Sexos, donde el australiano aplastó a Aryna Sabalenka en diciembre de 2025.
Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios. (Getty Images)
El descargo de Nick Kyrgios
“Quería que esto lo escucharas primero de mí.
Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por cocaína. Cometí un gravísimo error y asumo toda la responsabilidad por ello.
Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y por todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo.
No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre la situación en la que me encontraba. Los últimos dos años de lesiones me han pasado una enorme factura, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que me estoy acercando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé.
Siempre he dicho que yo no elegí el tenis; el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado. En algunos momentos me he sentido indefenso y solo.
Nada de eso justifica lo que hice.
Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención. Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme y ponerme bien.
Les pediría a todos que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia.
Lo siento. Haré el trabajo necesario y volveré siendo mejor.
Nick”.