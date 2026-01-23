Otro papelón de Putintseva: le bailó al público mientras la abucheaban luego de avanzar en el Abierto de Australia

Yulia Putintseva es una gran jugadora de tenis, pero lamentablemente suele ser noticia por sus conductas más que por su juego. En este Abierto de Australia -que se emite a través de Disney+– ya comenzó con el pie izquierdo cuando en la primera ronda se acercó a saludar a Haddad Maia -luego de derrotarla- mientras bailaba de manera curiosa en claro repudio al público.

Pero los papelones continúan en Melbourne. Este viernes, la kazaja se midió ante Zeynep Sonmez y le ganó por 6/3, 6/7 y 6/3. Una vez finalizado el encuentro, Putintseva se llevó la mano al oído, bailó en su banco, volvió a salir a la cancha para hacer más gestos y luego arrojó una pelota a las gradas, todo eso mientras recibía la reprobación del público.

¿Qué dijo Putintseva después de bailarle al público?

Una vez finalizado su partido ante Sonmez, la kazaja habló en conferencia de prensa y dijo: “Siempre hay alguien animando a uno u otro, y eso es parte de la belleza del deporte. Pero hoy hubo momentos realmente irrespetuosos, cuando gritaban entre mi primer y segundo saque, y no de forma normal, sino muy fuerte, claramente para que fallara”.

Además, agregó: “En un juego que iba 4-3 hubo un punto importante: abrí bien la pista, golpeé de derecha y un tipo empezó a toser justo en el momento del golpe. Ahí pensé: ´Vale, hoy no voy a perder´. Estaba lista para luchar hasta el final. Hay gente con educación tenística y, por desgracia, gente que no la tiene. Al final, del cansancio y porque la gente silbaba, solo me quedaba bailarles y seguir“

“No diría que todo el tiempo, pero sí en momentos clave, cuando se veía que eran importantes. Gritaban durante mis golpes constantemente. Cuando ella hacía un buen tiro y yo seguía en el punto, celebraban como si ya hubiera terminado. Incluso en bolas let gritaban justo cuando la pelota venía hacia mí. Eso distrae mucho, y más con este calor. Pero estoy muy contenta de haber mantenido la calma, porque la Yulia del año pasado probablemente habría lanzado algo a la grada en algún momento“, completo Putintseva.

La recordada pelea con Sakkari

No es la primera ni la segunda vez que Yulia Putintseva tiene problemas dentro de una cancha. Sin ir más lejos, a mediados de 2025 se cruzó fue con Maria Sakkari en la red. La griega le dijo en la cara que nadie en el vestuario -en referencia a sus compañeras de circuito- la quería.

