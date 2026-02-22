Por qué se suspendió el partido entre Tomás Etcheverry y Vit Korpiva en el ATP 500 de Río de Janeiro

Luego de una semana apasionante en Buenos Aires, la gira sudamericana de polvo de ladrillo se trasladó a Río de Janeiro y en este ATP 500 hubo varias sorpresas, como por ejemplo las derrotas tempranas de Sebastián Báez (campeón en 2024 y 2025) además de las de Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi y Joao Fonseca, que fue la gran decepción del torneo.

Quien todavía sigue en carrera es Tomás Martín Etcheverry, quien busca ganar su primer título a nivel ATP. El argentino se encuentra en semifinales ante Vit Korpriva, el checo que el pasado sábado lo ganaba 5 a 4 en el primer set antes que la lluvia impida que se termine el encuentro.

Este domingo, desde las 11 de la mañana, la semifinal se reanudó y el checo se impuso en el primer set por 6/4, pero el argentino emparejó las acciones al quedarse con el segundo parcial por 7/6. Tras este set se implementó el protocolo de “calor extremo”, por lo que pasadas las 13 horas del domingo, la actividad continúa interrumpida. Este protocolo rige a partir de 2026 y se debe cumplir cuando la temperatura supere los 32,2° y la humedad sea de más del 75%.

Un detalle para nada menor es que la final de este ATP 500 está programada, en principio, para este domingo a las 17.30 horas, pero eso no será así ya que resta saber quién será el segundo finalista. Por otro lado, Alejandro Tabilo derrotó el sets corridos a Ignacio Buse este domingo por la mañana y se metió en la final.

Vit Kopriva. (Foto: Getty).

Problemas para el ATP de Santiago de Chile

Esta demora en el ATP 500 de Río de Janeiro puede traer consecuencias en la organización del ATP 250 de Santiago de Chile ya que cuatro de los participantes del cuadro principal todavía se encuentran en Brasil y todavía no se sabe cuándo se jugará la final. Por lo que el certamen chileno debería reacomodar algunos partidos de primera ronda.

