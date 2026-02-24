Atento Colapinto, se define si su auto es 100% legal para competir en la Fórmula 1 en 2026

Alpine tomó una serie de decisiones para la temporada 2026 de la Fórmula 1 que resultaron, cuanto menos, desafiantes. La escudería dejó de desarrollar sus propios motores y se convirtió en cliente de Mercedes, cuyo nuevo motor fue denunciado por el resto de los motoristas. Al final, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto podrán instalarlos en sus autos sin problemas, pero no todo está solucionado.

Hay todavía un último componente para el A526 que debe ser homologado por la FIA y es clave: el combustible. Este 24 de febrero es el último día para que Petronas pueda homologar el combustible y sea ese el que los equipos con motor Mercedes (Alpine, Williams, McLaren y la propia Mercedes) puedan utilizar en el Gran Premio de Australia el próximo 8 de marzo.

Alpine utilizará ese combustible en la temporada 2026. (Prensa Alpine)

De lo contrario, las cuatro escuderías se verían obligadas a utilizar un combustible genérico, que no está refinado para optimizar el rendimiento de los motores Mercedes, como sí lo estaría el de Petronas. Eso podría llevar a falta de rendimiento y problemas de puesta a punto.

Toto Wolff descartó cualquier problema

Consultado por el tema la semana pasada en conferencia de prensa, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, se refirió a la situación del combustible: “Es otra de esas historias… Nos dijeron que la relación de compresión que teníamos en el motor era ilegal, lo cual es una completa tontería. Y ahora la nueva historia es que nuestro combustible es ilegal… No sé ni de donde viene eso“, expresó.

Toto Wolff no cree que haya ningún problema con el combustible. (Getty)

“En fin, otra tontería. Se que es un tema complicado, pero ni siquiera puedo tomármelo en serio“, completó Wolff sobre el tema. La situación no parece preocupar a Toto Wolff, por lo que Franco Colapinto, Pierre Gasly y el resto de los pilotos que utilizarán motores Mercedes no tendrían por qué temer con este tema. Aun así, este martes es el día clave.

