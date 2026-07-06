Rafael Nadal se metió en la polémica del reparto de dinero en los Grand Slams

La gran mayoría del circuito ATP y WTA reclama que haya una mejora en los premios en los torneos más importantes del calendario.

El tenis es uno de los deportes más populares del mundo. Millones de aficionados lo practican en todo el mundo y también el circuito intenta tener representación en todos lados. Los verdaderos protagonistas -los tenistas- suelen estar en desacuerdo con el dinero que perciben en premios y la realidad es que es un deporte en el que viven muy bien aproximadamente los primeros 100 jugadores del ranking tanto ATP como WTA.

Si bien el foco está puesto en las grandes estrellas como pueden ser Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka o Iga Swiatek, por poner algunos ejemplos, la realidad es que este deporte lo practican miles de jugadores a nivel profesional y basta con ver el escaso dinero que se reparte para entender que las grandes fortunas de los mejores jugadores del mundo se hacen en acuerdos publicitarios y no en el dinero obtenido en premios.

El tenis genera millones y millones de dólares, inclusive los certámenes que más dinero obtienen son los cuatro Grand Slams: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open, pero el reparto con los jugadores es muy poco en comparación a otros deportes. Los Majors entregan en premios entre el 12 y el 14% de lo que obtienen. Por tal motivo, los jugadores reclaman que eso aumente.

Nadal se metió en la polémica

En diálogo con CNBC, Rafael Nadal afirmó: “si eres jugador, probablemente pienses que mereces más. Si eres un torneo, seguramente pienses lo contrario. Siempre estuve abierto a estas conversaciones cuando era jugador. Ahora que ya no lo soy, creo que los jugadores tienen razón en algunas cosas, pero no en todo. Los jugadores llegan al torneo, juegan, cobran su prize money y vuelven a casa. Los torneos, en cambio, invierten durante todo el año para preparar esa o esas dos semanas de competición”.

Rafael Nadal ganó 22 títulos de Grand Slam. (Foto: Getty).

Además, agregó: “No creo que los jugadores deban compartir los ingresos de los torneos. Creo que los jugadores deben llegar a un acuerdo con los Grand Slams. Decir: ‘Quiero que mi prize money aumente un 5 %, un 10 %, un 15 % o un 3 % cada año’. Da igual el porcentaje, pero hay que encontrar un acuerdo”.

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También dijo: “Los Grand Slams podrían comprometerse a aumentar el prize money un determinado porcentaje cada año. Sería justo para los jugadores y también para los torneos. Y, una vez firmado ese acuerdo, hacerlo por diez años para tener una década de tranquilidad”.

“Los Grand Slams tienen una enorme ventaja porque solo hay cuatro al año. Tienen el privilegio de ser Grand Slams. Han construido esa marca. Merecen estar donde están porque, de alguna manera, nosotros, los jugadores, les hemos dado esa importancia. Son los torneos que siempre hemos querido ganar por encima de todos los demás. Por eso tienen ese poder”, agregó el español.

“Si comparas lo que ganaban los jugadores hace quince años con lo que ganan hoy, el incremento porcentual ha sido muy superior al de prácticamente cualquier otra profesión. Los jugadores también deben reconocer eso”, completó Rafael Nadal Parera.

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