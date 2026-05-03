Sinner arrasó con Zverev, se consagró campeón en Madrid y ganó su quinto Masters 1000 consecutivo

El tenis actual masculino tiene dos claros dominadores: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Son sumamente completos en todas las superficies y no hay nadie -ni siquiera los integrantes del top 10- que puedan con ellos si están en buen nivel. Este domingo, Sinner se midió ante Zverev por la final del Masters 1000 de Madrid y el duelo no duró ni siquiera una hora. El italiano se impuso por 6/1 y 6/2 en apenas 57 minutos.

Fue un partido prácticamente sin emociones. Jannik Sinner estuvo sólido en todos los aspectos de su juego y rápidamente se colocó 5 a 0 en el primer set. El alemán conquistó su primer game, pero no sirvió de mucho ya que el italiano cerró el parcial por 6/1.

En la segunda manga, el partido tuvo la misma tónica y Sinner, prácticamente sin esforzarse, se quedó con el set por 6/2. De esta manera, el número 1 del mundo conquistó por primera vez el Masters 1000 de Madrid y además ganó su quinto certamen de esta categoría de manera consecutiva.

Zverev y Sinner. (Foto: Getty).

Los 5 Masters 1000 al hilo de Jannik Sinner

El número 1 del mundo conquistó la primeros cuatro Masters 1000 de 2026 –Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid– y a eso hay que sumar el último de 2025, el cual se disputó en París. Por estos resultados, sumados a la baja de Carlos Alcaraz por lesión es que el italiano está cada vez más consolidado en la cima del ranking ATP.

El máximo candidato a ganar Roland Garros

Jannik Sinner todavía tiene una pequeña espina en tu exitosa trayectoria: ganar Roland Garros. En 2025 estuvo muy cerca en lo que fue una de las finales más impresionantes de la historia de los Grand Slam, pero no pudo con Carlos Alcaraz. En este 2026, el murciano se bajó del Major parisino por lesión y el italiano quedó como máximo candidato al título.

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