Choque y vuelco: el impactante accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami de la Fórmula 1

En la sexta vuelta del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, la cuarta carrera de la temporada, el piloto de Alpine, Pierre Gasly, tuvo que abandonar a causa de un accidente que sufrió luego de un roce con Liam Lawson que lo hizo chocar contra una de las paredes.

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Como consecuencia del toque entre ambos, el auto del piloto francés volcó en plena pista y terminó impactando contra uno de los pianos. “Estoy bien“, fueron las palabras de Gasly para llevarle tranquilidad a sus compañeros de escudería.

¡TREMENDO VUELCO DE GASLY! Liam Lawson tocó de atrás al piloto francés de Alpine, que terminó volcando y quedó out de la carrera.



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Como consecuencia de esto, la carrera continuó por unas vueltas con un Safety Car debido a que tuvieron que retirar el auto de Gasly, así como también sacaron el monoplaza de Isack Hadjar, quien segundos atrás también sufrió un choque contra una pared.

Por otro lado, los comisarios de la carrera determinaron que fue un accidente producto de la misma carrera. Además, Liam Lawson también tuvo que abandonar este Gran Premio a causa de problemas que sufrió su auto.

Datos claves

Pierre Gasly abandonó el Gran Premio de Miami tras un accidente en la sexta vuelta.

abandonó el tras un accidente en la sexta vuelta. El piloto Liam Lawson también abandonó la competencia por problemas técnicos en su monoplaza.

también abandonó la competencia por problemas técnicos en su monoplaza. La carrera activó el Safety Car para retirar los autos de Gasly e Isack Hadjar.