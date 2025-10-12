Valentín Vacherot, número 204 del mundo, campeón del Masters 1000 de Shanghái

Ni en los mejores sueños, Valentin Vacherot imaginó cuando llegó a China para jugar el Masters 1000 de Shanghái -detrás de los Grand Slams son los torneos más importantes- que se volvería a su casa con el título. Nació en Francia, pero decidió representar a Mónaco, tiene 26 años y nunca antes había ganado un título a nivel ATP. En su arribo a China llegó como el número 204 del mundo y con una ganancia en premios de no más de 600 mil dólares. Pero su vida cambió este 12 de octubre luego de superar, nada más y nada menos que a su primo -Arthur Rinderknech- en la final por 4/6, 6/3 y 6/3.

El camino no fue sencillo: Vacherot debió jugar la qualy y una vez superada ingresó al cuadro principal donde en primera ronda se midió ante Djere, en segunda dio el primer golpe al ganarle a Bublik, en tercera hizo lo propio contra Machac, en octavos dejó en el camino a Griekspoor, en cuartos a Holger Rune, en semis a Novak Djokovic y en la final a Arthur Rinderknech, su primo.

Vacherot y Rinderknech. (Foto: Getty).

¿Y Alcaraz y Sinner?

No hay que quitarle mérito alguno a Vacherot ni a Rinderknech, ambos fueron los finalistas y se lo ganaron en la cancha, pero la realidad es que para que esta situación se dé hubo algunas particularidades y es que Carlos Alcaraz decidió no presentarse por una lesión en su tobillo, mientras que Jannik Sinner debió retirarse por una molestia en su pierna.

Vacherot hizo historia: ranking y prize money

Para Valentin Vacherot no solamente se cumplió un sueño. El haberse coronado en el Masters 1000 de Shanghái trajo con sí una escalada impresionante en el ranking de la ATP: de ser 204 del mundo pasará a ser el 40. Por otro lado, en lo que respecta a dinero ganado en premios, el monegasco llevaba acumulados 594.077 dólares a lo largo de su carrera, pero solamente en el Masters 1000 de Shanghái obtuvo casi el doble ya que embolsó nada más y nada menos que 1.123.380 dólares.

