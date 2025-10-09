Quién es Valetin Vacherot, el monegasco que hace historia en el Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot vive un sueño y no quiere despertarse. El calendario de la ATP es sumamente exigente y es habitual que en el tramo final del año haya varias sorpresas en torneos importantes ya que varios de los candidatos no se presentan, tienen lesiones o pierden partidos inesperados producto del desgasto físico o mental. Vacherot nació en Mónaco y llegó al Masters 1000 de Shanghái como número 204 del mundo y está haciendo historia al ser el primer jugador de su país en llegar a una semifinal de un certamen de esta categoría. En la próxima instancia se medirá ante Novak Djokovic.

En el Masters 1000 de Shanghái no se presentó Carlos Alcaraz, por su parte se tuvo que retirar por lesión Jannik Sinner y Alexander Zverev cayó. Vacherot se fue abriendo su camino a base de grandes resultados: en primera ronda eliminó a Djere, en segunda a Bublik, en tercera a Machac, en octavos a Griekspoor y en cuartos a Holger Rune. Al superar al danés, el monegasco escaló más de 100 puestos en el ranking y, hasta el momento, se encuentra en la posición número 92.

¿Qué dijo Vacherot luego de superar a Rune?

“Significa mucho para mí. Creo que no era consciente de lo que estaba haciendo durante toda la semana y me di cuenta cuando gané este partido. He estado feliz toda la semana, pero no eufórico, y esto es increíble. Me emociono mucho al pensar en los momentos difíciles que pasé el año pasado, e incluso este año. Poder compartir esto con mi entrenador, mi hermano y mi novia es increíble, y ahora mismo estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida”, afirmó Vacherot.

Valentin Vacherot tras superar a Holger Rune en China. (Foto: Getty).

¿Quién es Valentin Vacherot?

Valentin Vacherot nació en Francia el 16 de noviembre de 1998, pero se nacionalizó monegasco y por eso representa a Mónaco. Es primo de Arthur Rinderknech, quien también sigue con vida en el Masters 1000 de Shanghái. Vacherot tiene 26 años y es profesional desde 2016, en lo que respecta al circuito Challenger tiene 4 títulos, pero ninguno ATP.

