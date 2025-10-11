Adiós, Shanghái: la inesperada derrota de Novak Djokovic ante el número 204 del ranking mundial

En ausencia de Carlos Alcaraz, que se bajó del torneo, y Jannik Sinner, que se retiró por lesión; Novak Djokovic fue avanzando en el Masters de Shanghái consciente de que con 38 años podía estar ante la posibilidad de conquistar el último título grande de su exitosa carrera. Máxime cuando también Alexandr Zverev, número 3 del mundo, quedó eliminado en dieciseisavos de final por Arthur Rinderknech.

Con un cuadro muy a su favor, el serbio venció a Zizou Bergs en cuartos de final y quedó emparejado en semis con la gran revelación del torneo: el monegasco Valentin Vacherot, quien siendo el número 204 del ranking mundial accedió al cuadro principal desde la qualy y avanzó batiendo gigantes como Aleksandr Búblik, Tomas Machác y Holger Rune. Nole, sin embargo, representaba otro enorme salto de jerarquía que pocos confiaban en que pudiera sortear.

Esos pronósticos originales parecieron comenzar a cumplirse cuando Djokovic quebró el saque en el primer juego del partido, pero la recuperación de Vacherot fue inmediata para devolver gentilezas y dejar todo como al inicio. Un quiebre más ante un jugador que no tardó en dar muestras del desgaste acumulado le bastaron al monegasco para llevarse el primer set por 6-3.

Tan agobiado físicamente se lo vio al serbio en ese momento que pareció que iba a tomar sus pertenencias y despedirse. En lugar de eso, solicitó un analgésico y cruzó los dedos por poder mantenerse en partido hasta que hiciera efecto. Lo logró y se mostró más suelto en un segundo set de gran paridad. Pero los puntos decisivos siguieron siendo de la revelación de Shanghai.

El saludo entre Vacherot y Djokovic apenas finalizado el encuentro. (Getty).

Para colmo, Nole incurrió en dos dobles faltas consecutivas y dio a Vacherot la oportunidad de quebrar para ponerse 5-4 al saque. Djokovic peleó, pero finalmente el monegasco logró conservar su servicio y llevarse la victoria más importante de su carrera, ante una leyenda tan imponente que casi se le olvidó celebrar de lo perplejo.

Ganó más dinero que en toda su carrera

Avanzar a la final del Masters de Shanghái le reportó a Valentin Vacherot, de 26 años, más dinero que el acumulado durante toda su carrera. En total, su premio actual es de 597 mil dólares, contra los 594 mil que había cosechado antes de llegar a China.

Además, el ranking en vivo ya mostró al monegasco escalar 161 posiciones, por lo que la próxima actualización, a falta del resultado de la final, lo mostrará al menos en el puesto 58.

La palabra de Vacherot

A esperas de un rival para la primera final de su carrera en el circuito ATP, que saldrá del ganador del duelo entre Daniil Medvédev y su primo Arthur Rinderknech, el monegasco expresó: “No puedo decir mucho porque no soy consciente. Es una locura. Simplemente estar al otro lado de la red es increíble, tengo mucho que aprender de este partido. No muchos iban conmigo. Voy a disfrutar de la victoria y ya mañana pensaré en la final”.

La felicitación de Djokovic

En conferencia de prensa, Novak Djokovic felicitó a Vacherot por su pase a la final del Masters de Shanghái y reveló cuáles fueron las palabras que le dijo al saludarlo en la red. “Quiero felicitar a Valentin por llegar a su primera final de Masters 1000. Llega desde la fase previa, es una historia increíble. Le dije en la red que había tenido un torneo increíble, pero sobre todo que su actitud es muy buena y que su juego también fue espectacular, así que todo gira en torno a él. Le deseo todo lo mejor en la final, y hoy ganó el mejor jugador”, manifestó el serbio.