Además del Bayern Múnich de Luis Díaz, este es el inesperado equipo que todavía no ha perdido en Europa

La derrota del Erzurumspor FK de Turquía frente al Iğdır FK 2-1 hace que en este momento Bayern Múnich de Luis Díaz quede solo. Todo cuando hablamos equipos de las primeras divisiones de Europa invictos a finales de noviembre. Pero ni mucho menos siguen siendo el único que desde que empezase la temporada al otro lado del Atlántico, se encuentra sin derrotas cuando nos acercamos a diciembre. Un desconocido, pero histórico club del fútbol español, se cuela en esta historia.

Nos vamos la Cataluña en España para hablar del Centre d’Esports Sabadell Futbol Club. Una entidad de 122 años que marcha segunda del Grupo B de la Primera RFEF, tercera categoría del fútbol ibérico. Suman hasta la fecha un total de 14 partidos sin derrotas y con un balance de 6 triunfos y 8 empates que les mantiene como uno de los dos conjuntos que hasta la fecha no sabe lo que es perder ningún partido en el viejo continente. Sueñan con el ascenso al fútbol profesional de la península después de prácticamente media década en el fútbol amateur y luego de diferentes problemas económicos que incluso llegaron a poner en tela de juicio su viabilidad en el día a día.

Se trata en este momento del único rival que tiene Bayern Múnich en cuanto a la lucha por acumular el mayor invicto de Europa. Desde la llegada de Luis Díaz, los alemanes apenas se han dejado dos unidades en lo que vamos de temporada y con un empate frente al Unión Berlín por la Bundesliga que les tiene como líderes del certamen con un total de 31 puntos sobre 33 posibles. En el panorama europeo las cosas ni mucho menos han sido distintas y a la espera de lo que ocurra en el partido frente al Arsenal de esta semana por la Champions, desde el Allianz Arena se mantienen con pleno de victorias gracias a los cuatro triunfos conseguidos el mismo número de partidos.

Hablamos de los dos únicos equipos que saben lo que es puntuar en cada uno de los partidos de la presente campaña. Sabadell marcha segundo de su tabla general y a la espera de un encuentro frente al Europa de este fin de semana que puede ser vital para intentar alcanzar el Atlético de Madrid B. Es el único que le supera en cuanto a puntos se refiere por una tercera categoría del fútbol español donde se tiene en este momento el único invicto de todo el viejo continente junto a Bayern Múnich. Sus 23 puntos de 39 posibles, de la mano de un fútbol absolutamente pragmático donde cuentan con 12 goles a favor y apenas 5 en contra desde que la temporada comenzase. Su estadio, con una capacidad para casi 12.000 espectadores, se trata de uno de los feudos con mayor aforo de toda la categoría en el viejo continente.

Sabadell, único invicto de Europa junto al Bayern Munich: GETTY

Hablamos de una entidad histórica y habituada a permanecer en la primera y segunda división del fútbol español durante buena parte del siglo XX. Hasta el año 1971 Sabadell apenas había perdido la categoría en dos ocasiones a lo largo de toda su historia y era considerado por muchos como el segundo equipo de la comunidad catalana detrás de Barcelona. Para 1988 disputaban la que de momento sigue siendo su última campaña en la máxima división del fútbol ibérico. Desde entonces empezaron un duro camino deportivo y que de la mano de diferentes recesiones económicas, incluso les llegó a dejar en la cuarta categoría del fútbol español para verano del año 2007. Ahí el riesgo de desaparición fue más fuerte que nunca.

Un nuevo renacer

Tras aquellos años Sabadell tránsito entre la segunda y tercera categoría del fútbol español sin mayor revuelo. En 2021 se dio el golpe más duro a la entidad, con un descenso al actual Primera RFEF que solo 3 veranos más tarde sería consagrado con una nueva pérdida de categoría que los llevaba al cuarto escalón del fútbol español. Ya en Segunda RFEF durante la 2024/2025, se armó un proyecto sólido y se ascendió al lugar que tienen ahora mismo.

Ahora mismo se mantienen invictos contra todo pronóstico. Y sobre todo soñando con pisar nuevamente un fútbol profesional de España que no ven desde la temporada 2020/2021. Hablamos de una entidad que a inicios del siglo XX se fue haciendo un nombre por la comunidad catalana y que incluso cuenta con dos títulos de Segunda División en 1943 y 1946. Llegó a ser subcampeón de la Copa del Rey para 1935 y cuenta con una masa social que en el mayor momento de su historia rozaba los 14.000 aficionados. Contra viento y marea, así como en otro plano del fútbol europeo, son ahora mismo el único invicto de todo el viejo continente junto al Bayern Múnich de Luis Díaz.

