No es Luis Díaz: en Europa aseguran que otro jugador de la Selección Colombia está dentro del radar del Real Madrid

Luis Díaz destaca por encima del resto, pero no es ni mucho menos el único jugador de la Selección Colombia que aparece en el radar de diferentes potencias del viejo continente. Desde Europa destacan a un compañero del atacante del Bayern Múnich en el combinado cafetero como uno de los posibles objetivos del Real Madrid a mediano plazo. El propio jugador ya ha sido consultado por el tema no mucho tiempo atrás.

Por la capital española el Diario AS destaca la figura de Daniel Muñoz. El lateral de Crystal Palace aparece en una lista de 10 futbolistas que serían observados desde la ciudad deportiva de Valdebebas pensando en incorporaciones tanto a mediano como largo plazo. Es el único que supera la edad de los 28 años y que igualmente se encuentra ya absolutamente consagrado en cuanto a su club actual se refiere. No nos olvidemos que Real Madrid viene de contratar a Trent Alexander Arnold desde la Premier League y que igualmente espera por la recuperación a nivel de lesión de Dani Carvajal.

“Lo primero, creo que se habla mucho de un club o el otro, si me preguntas a mí, para mí sería un sueño poder jugar en un club de estos, llámese Barcelona, PSG, Real Madrid, Manchester United. Yo creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo para poder en algún momento llamar la atención de uno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar ahí”, comentaba el propio Daniel Muñoz alrededor de una Serie de rumores que le han ido relacionando con diferentes potencias de Europa en el último tiempo.

En poco más de dos años el cafetero se ha convertido en un estandarte del Crystal Palace. Ganador de los dos títulos oficiales con los que cuenta la entidad de más de 100 años de Londres, repetimos que no es ni mucho menos la primera vez que se le relaciona con entidades de este calibre. AS destaca su potencia por banda derecha e igualmente el perfil de lateral moderno que entienden que por estos días le falta a Xabi Alonso en el estadio Santiago Bernabéu. De momento Muñoz jura amor eterno al equipo de la capital inglesa.

Ponen a Daniel Muñoz en al radar del Real Madrid: GETTY

“Ahora me concentro en mi club, en poder hacer las cosas bien en el Crystal Palace. Si me preguntas, no tengo información neta que uno de estos clubes me pretenda. El foco está en Crystal Palace, ya veremos cuando se acerque más el mercado de invierno, ahorita concentración total para estos dos partidos con la Selección”, comentaba alrededor de todos los rumores sobre su figura en la última concentración del combinado cafetero días atrás en los amistosos frente a tanto Nueva Zelanda como Australia.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El lateral Daniel Muñoz (Crystal Palace) aparece en una lista de 10 futbolistas observados por el Real Madrid para futuras incorporaciones.

(Crystal Palace) aparece en una lista de observados por el para futuras incorporaciones. Muñoz afirmó que sería un “sueño” jugar en un club como el Real Madrid , el Barcelona , el PSG o el Manchester United .

afirmó que sería un jugar en un club como el , el , el o el . Diario AS destaca que en Real Madrid gusta el perfil de lateral moderno con potencia por banda derecha que ofrece Daniel Muñoz.

ver también Los tres mejores jugadores de la historia de Colombia para Luis Díaz