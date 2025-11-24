Así está la pierna de Hakimi dos semanas después de la lesión que le provocó Luis Díaz

Achraf Hakimi sigue adelante con la recuperación de su pierna izquierda después de la dura entrada sufrida a manos de Luis Díaz por la UEFA Champions League. El lateral derecho de Paris Saint Germain, extrañado como nunca por Luis Enrique en estas semanas, se dejó ver en España durante el último encuentro del Real Madrid y mientras se confirmó la sanción para el colombiano en territorio UEFA. Todo pudo haber terminado de peor manera.

Concretamente, Hakimi fue visto en el estadio Martínez Valero de la ciudad de Elche durante el último encuentro del Real Madrid por LaLiga. Lo hizo para ver a muchos de los ex compañeros en la casa de blanca del fútbol e igualmente un amigo personal como por supuesto lo es Kylian Mbappé. Tras ser grabado en un palco del feudo, apareció por los pasillos de zona mixta sin poder caminar de gran manera y ayudado por diferentes instrumentos para poder moverse mientras avanza su recuperación tras la dura entrada del colombiano.

Todo ello en una jornada donde Bayern Múnich conoció la sanción que se le impuso a Luis Díaz por parte de la UEFA. Salvo giro de 180°, el colombiano no podrá disputar los próximos tres partidos del equipo de Vincent Kompany en cuanto a la Copa de Europa se refiere. Fue titular en la goleada por 6 a 2 frente a Friburgo por ello, mientras que se espera que no pueda decir presente frente a Arsenal, Sporting de Lisboa y de momento Union Saint-Gilloise.

“Todos vimos ese momento y pensamos que merecía un partido. Pero hubo otras opiniones. Claro que estamos decepcionados”, reflexiones de Kompany tras conocer una sanción que deja a los alemanes sin una de sus mejores cartas en lo que vamos de temporada. Las imágenes de Hakimi teniendo que abandonar el estadio del Elche ayudado por un dispositivo de cuatro ruedas dejan ver como incluso la lesión del marroquí pudo haber sido mucho más grave de lo esperado.

Así salió Hakimi del estadio del Elche: TW

Así se encuentra la pierna el lateral del París Saint Germain dos semanas después de un choque frente a Bayern Múnich y donde los alemanes pudieron vencer a pesar de la expulsión del colombiano. Esguince severo en el tobillo izquierdo, con un periodo de baja entre las 6 y 8 semanas, es el parte médico que entiende por la capital francesa que tendrá uno de sus mejores jugadores.

Bayern Múnich apelará sanción de Luis Díaz

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Múnich, se mostró tajante en Sky Sports. Entiende que Luis merece una sanción por parte de la UEFA, pero que ni mucho menos está debía elevarse hasta los tres partidos. Hablamos prácticamente de la mitad de la fase de liguilla de la presente edición de la Champions: “Hemos solicitado la justificación escrita del veredicto de la UEFA para presentar una apelación. Veremos si podemos lograr reducir la sanción. Asumimos que sería solo un partido después de una carta inicial de la UEFA. Así que la sanción de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás; no podríamos haberlo esperado en absoluto”.

“Obviamente fue una falta grave, pero no fue un acto de violencia, ni estuvo dirigido al árbitro, ni hubo ninguna otra ofensa después de la falta. En el pasado, solo tales cosas han resultado en una sanción de tres partidos. Creemos que no debería haber una sanción de tres partidos, pero de manera realista, tenemos que decir que tal apelación solo tiene éxito en raras ocasiones”, comentaba el máximo directivo de los alemanes alrededor de una acción que sigue dando la vuelta al planeta incluso semanas después de esta.

