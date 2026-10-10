Dónde ver EN VIVO Freiburg vs. Schalke por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

El Freiburg quiere aprovechar el envión anímico de puro local y recibe al Schalke este domingo 11 de octubre en el Europa-Park-Stadion. El local llega tercero y no quiere perder pisada a la punta de la Bundesliga.
Para el Freiburg es una chance de consolidarse entre los puestos de arriba antes de que avance más la jornada 5. El Schalke, en cambio, necesita sumar afuera de local para no quedar relegado en la mitad de tabla.
Horario del partido
- México (CDMX): 09:30 hs
- Estados Unidos (ET): 11:30 hs
- Estados Unidos (PT): 08:30 hs
- Argentina: 12:30 hs
- Colombia: 10:30 hs
- Perú: 10:30 hs
- Chile: 12:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
El Freiburg viene de un 4-2 ante el Luzern y antes había empatado 2-2 como visitante frente al Frankfurt. Con 10 puntos en cuatro partidos y el tercer puesto, el equipo alemán muestra una levantada después de haber goleado 5-0 al M'gladbach hace unas semanas.
El Schalke, por su parte, llega con dos triunfos al hilo: 1-0 ante A Lustenau y un contundente 5-2 sobre RW Oberhausen, ambos como visitante. Antes de esa racha había empatado sin goles de local frente al Elversberg. Con 5 puntos y el puesto 13, el equipo todavía busca despegar en la tabla pero llega con la confianza de las últimas dos fechas.
El historial entre Freiburg y Schalke
Los antecedentes muestran cierta ventaja para el Freiburg, que ganó 19 de los 44 cruces frente a los 16 del Schalke, con 9 empates en el medio. En lo que va del historial el local metió 64 goles por los 52 del Schalke.
En los enfrentamientos más recientes el Freiburg se impuso con claridad en varias ocasiones, incluido un 4-0 que se repitió más de una vez. El Schalke logró cortar esa tendencia con un triunfo 1-0 en 2017, aunque desde entonces no pudo volver a ganarle.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2023
|Freiburg vs. Schalke
|4-0
|Bundesliga
|30/10/2022
|Schalke vs. Freiburg
|0-2
|Bundesliga
|17/04/2021
|Freiburg vs. Schalke
|4-0
|Bundesliga
|16/12/2020
|Schalke vs. Freiburg
|0-2
|Bundesliga
|27/06/2020
|Freiburg vs. Schalke
|4-0
|Bundesliga
|21/12/2019
|Schalke vs. Freiburg
|2-2
|Bundesliga
|16/02/2019
|Schalke vs. Freiburg
|0-0
|Bundesliga
|25/09/2018
|Freiburg vs. Schalke
|1-0
|Bundesliga
|31/03/2018
|Schalke vs. Freiburg
|2-0
|Bundesliga
|04/11/2017
|Freiburg vs. Schalke
|0-1
|Bundesliga
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
En síntesis
- Freiburg y Schalke se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Freiburg suma 10 puntos en el torneo.
- Schalke suma 5 puntos en el torneo.