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Dónde ver EN VIVO Freiburg vs. Schalke por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Freiburg y Schalke se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Europa-Park-Stadion, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Freiburg vs. Schalke, Bundesliga
Freiburg vs. Schalke, Bundesliga

El Freiburg quiere aprovechar el envión anímico de puro local y recibe al Schalke este domingo 11 de octubre en el Europa-Park-Stadion. El local llega tercero y no quiere perder pisada a la punta de la Bundesliga.

Para el Freiburg es una chance de consolidarse entre los puestos de arriba antes de que avance más la jornada 5. El Schalke, en cambio, necesita sumar afuera de local para no quedar relegado en la mitad de tabla.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 09:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:30 hs
  • Argentina: 12:30 hs
  • Colombia: 10:30 hs
  • Perú: 10:30 hs
  • Chile: 12:30 hs
  • España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Freiburg viene de un 4-2 ante el Luzern y antes había empatado 2-2 como visitante frente al Frankfurt. Con 10 puntos en cuatro partidos y el tercer puesto, el equipo alemán muestra una levantada después de haber goleado 5-0 al M'gladbach hace unas semanas.

El Schalke, por su parte, llega con dos triunfos al hilo: 1-0 ante A Lustenau y un contundente 5-2 sobre RW Oberhausen, ambos como visitante. Antes de esa racha había empatado sin goles de local frente al Elversberg. Con 5 puntos y el puesto 13, el equipo todavía busca despegar en la tabla pero llega con la confianza de las últimas dos fechas.

El historial entre Freiburg y Schalke

Los antecedentes muestran cierta ventaja para el Freiburg, que ganó 19 de los 44 cruces frente a los 16 del Schalke, con 9 empates en el medio. En lo que va del historial el local metió 64 goles por los 52 del Schalke.

En los enfrentamientos más recientes el Freiburg se impuso con claridad en varias ocasiones, incluido un 4-0 que se repitió más de una vez. El Schalke logró cortar esa tendencia con un triunfo 1-0 en 2017, aunque desde entonces no pudo volver a ganarle.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/04/2023Freiburg vs. Schalke4-0Bundesliga
30/10/2022Schalke vs. Freiburg0-2Bundesliga
17/04/2021Freiburg vs. Schalke4-0Bundesliga
16/12/2020Schalke vs. Freiburg0-2Bundesliga
27/06/2020Freiburg vs. Schalke4-0Bundesliga
21/12/2019Schalke vs. Freiburg2-2Bundesliga
16/02/2019Schalke vs. Freiburg0-0Bundesliga
25/09/2018Freiburg vs. Schalke1-0Bundesliga
31/03/2018Schalke vs. Freiburg2-0Bundesliga
04/11/2017Freiburg vs. Schalke0-1Bundesliga

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
RB Leipzig vs. Eintracht FrankfurtSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Colonia vs. Borussia MönchengladbachDomingo 11 de octubre07:3010:3015:30

En síntesis

  • Freiburg y Schalke se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Freiburg suma 10 puntos en el torneo.
  • Schalke suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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