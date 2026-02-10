Tras superar marca de Maradona, Lamine Yamal le quitó otro récord a Messi en Barcelona

Con dos años menos que Lionel Messi, Lamine Yamal superaba con su tanto ante Mallorca los 38 goles de Diego Armando Maradona en la ciudad de Barcelona. Una marca que sirve para entender de la mejor manera posible el impacto que el juvenil se encuentra teniendo en el conjunto culé. Pero la cosa va más allá. Hablamos ya de un futbolista que le sigue quitando récords a nombres de peso como La Pulga e incluso a la versión más letal de Kylian Mbappé en sus inicios por Monaco.

El gol ante Mallorca confirma que Yamal ha recuperado su mejor estado de forma. Son ya 5 partidos anotando de manera consecutiva. La estrella del conjunto culé lo hace dos años antes de que Lionel Messi en su día lo consiguiese allá por la temporada 2007-2008. En lo que vamos de campaña, suma un total de 15 gritos sagrados y 13 asistencias. Es el segundo máximo anotador de lo que acumulamos de curso en el equipo de Hansi Flick. Todo esto con 18 años y solamente por detrás de Ferrán Torres.

Messi no logro marcar en cinco partidos consecutivos con Barcelona hasta tener en sus piernas 20 años. Lamine lo consigue con 18, llegando ya a 40 goles oficiales con el equipo blaugrana en un total de 136 partidos oficiales. El gol frente a Mallorca le permite convertirse en el dueño del mayor número de goles anotados en las grandes ligas europeas antes de cumplir los 20 años de edad. Mbappé era el dueño de esta marca con 23 a los 19 años por la liga de Francia.

“Intento estar con mis amigos y vivir mi vida. Trato de no centrarme sólo en el fútbol, de no estar todo el rato concentrado en el partido, ni ver vídeos del lateral contra el que me enfrento, nada de eso. Intento disfrutar de todo el día y en el momento en el que estoy en el campo dar el máximo de mí, pero al salir del campo, pues igual, desconectar al máximo del fútbol”, comentaba la joya del Barcelona en las últimas horas en ESPN sobre cómo desconecta de toda la presión puesta en sus piernas. Recordemos que todos estos récords llegan en una temporada donde ha tenido que lidiar con la pubalgia y donde el conjunto culé ha perdido buena parte de los registros goleadores de Robert Lewandowski.

En poco más de 72 horas, Lamine Yamal superó la cantidad de goles de Diego Armando Maradona en Barcelona. También se convierte en el jugador del club blaugrana más joven en anotar en cinco partidos seguidos superando al Lionel Messi. Se llevó por delante la marca de Kylian Mbappé como el máximo anotador precoz de las cinco grandes ligas europeas. No es una promesa, sino una realidad absolutamente vigente que ya mira la Copa Mundial de selecciones que la FIFA para buscar el título.

Lewandowski, de jugar con Yamal a rival de Messi

Por la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica confirman los primeros pasos oficiales de Chicago Fire para intentar quedarse con el delantero polaco. Será una oferta para que Lewandowski se incorpore al club a mediados de este 2026 y tras terminar su vínculo contractual en Barcelona. Se espera que tal y como ocurriese con Thomas Müller, sea la cara visible de una franquicia que pretende competir con Inter Miami de Lionel Andrés Messi por todos los títulos.

“No comentaré sobre las negociaciones de Lewandowski y Chicago, pero sí puedo decir que es un jugador fantástico. No existe un jugador que haya marcado más goles que Robert Lewandowski en los últimos 15 años en las cinco mejores ligas. Lo hace en todos los sitios donde juega. Soy un gran fan suyo. Lo sigo desde hace años y estoy seguro de que si te gusta el fútbol y te gustan los goles, pues te tiene gustar Lewandowski“, palabras de Gregg Berhalter, entrenador del Fire, alrededor de una operación cada vez más cerca de cumplirse.

