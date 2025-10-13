Fue Campeón del Mundo, venció a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y hoy es embajador: “Los chicos no lo pueden creer”

Hay muy pocos futbolistas que pueden sacar pecho con haber dejado sin nada a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Uno de ellos es Roman Weidenfeller, arquero campeón con Alemania en el Mundial de Brasil 2014, que hoy es trabaja como embajador del Borussia Dortmund y que confiesa que muchos chicos no creen su historia.

En una entrevista exclusiva con Bolavip US, el arquero que formó parte del plantel campeón de aquella Copa del Mundo, reveló qué sintió ser protagonista de aquella epopeya, que incluyó triunfos ante la Portugal de CR7 y la Argentina de Messi.

“Fue un gran trabajo en equipo y fue increíble. Para toda la vida eres un campeón del Mundo. Eso e llena de orgullo y estoy muy agradecido con mis compañeros. Se organizaron conmigo y juntos tuvimos un gran éxito”,manifestó el ex jugador de 45 años.

“La Champions League es importante. Y, por supuesto, cuando ganas el campeonato en Alemania, el trofeo también lo es. Pero al final, el Mundial es la copa y el trofeo más importante que se puede ganar en el fútbol”, agregó.

Weidenfeller y la Copa del Mundo tras la recordada final ante Argentina (Getty)

Dejar en el camino a Messi y Cr7

En su camino a aquella Copa del Mundo, los dirigidos por Joachim Löw golearon 4 a 0 a Portugal, con CR7 como figura, y dejaron sin nada a Messi y la Albiceleste en la recordada final en el Maracaná.

Al respecto, Weidenfeller contó cómo se siente triunfar frente a semejantes figuras: “Tuve la oportunidad de jugar contra los dos jugadores más importantes del mundo, Messi y Ronaldo, y también contra los brasileños Ronaldo y Ronaldinho. Pero mira, hace poco, cuando conocí a algunos niños, todos me preguntaban: ´¿Jugaste contra Ronaldo´. Les dije que sí. ´¿Messi?´. Sí. Y no lo pueden creer. Les dije que sí, que había jugado contra ambos. Y sí, me sentí orgulloso y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de jugar en grandes partidos de fútbol. Así que… sí, claro, es increíble jugar contra ambos”.

El camino del fútbol puso al ex arquero muchas más veces en contra de Ronaldo que de Messi, sobre todo a nivel clubes. Y ésas son experiencias que el alemán no olvida.

“Tuve la oportunidad de jugar contra Ronaldo mucho más que contra Messi. Sempre teníamos partidos importantísimos contra el Real Madrid, contra la Juventus. Así que siempre fue un reto y siempre fue increíble haber tenido estas oportunidades de jugar contra él”, confesó el guardameta.

Weidenfeller en uno de los cruces vs. CR7 en un Borussia Dortmund-Real Madrid (Getty).

Weidenfeller, embajador del Borussia Dortmund

El ex arquero del Borussia Dortmund, ganador de 6 títulos y con 16 años defendiendo el arco del equipo alemán, trabaja hoy como embajador del club a nivel mundial y está dejando una huella cada vez más fuerte en el mercado de Estados Unidos. Su presencia por cuarto año consecutivo en la Times Square Cup así lo confirma.

“Estoy muy orgulloso. Hemos tenido mucho éxito y apoyo de Estados Unidos y en todo el mundo. Tenemos una gran comunidad en México. Lo sentimos durante el último Mundial de Clubes cuando vimos los estadios donde jugamos“, manifestó.

DATOS CLAVE

Roman Weidenfeller fue arquero campeón con Alemania en el Mundial de Brasil 2014.

Alemania goleó 4-0 a la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo y venció a Argentina en la final por 1 a 0 en tiempo suplementario.

El ex jugador alemán trabaja hoy como embajador a nivel mundial del Borussia Dortmund.

