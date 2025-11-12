La reacción de Néstor Lorenzo al golazo de Luis Díaz: “Hizo de defensor, volante y delantero en 10 metros”

Luis Díaz no para de recibir elogios después de un gol frente al Unión Berlín que sigue generando reacciones a lo largo y ancho del planeta. En esta ocasión le tocó el turno a Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia y que ya espera por los próximos compromisos del equipo cafetero en esta decisión de la Fecha FIFA. Habla del Guajiro como un futbolista que hizo de hasta tres posiciones distintas en poco más de tres segundos.

“Lo grité también, me encantó cuando robó la pelota. Le dije a ‘Lucho’: ‘hiciste una jugada de defensor, volante y delantero, las tres en diez metros. Se reía ‘Lucho’ por eso…Díaz evitó la salida del balón y después definió bárbaro. Gracias a Dios se encuentra en un gran momento en su club. Ojalá que continúe así”, analizó el entrenador de la Selección Colombia con el Gol Caracol antes de que llegasen los compromisos amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.

El tanto de Luis Díaz le permite llegar a los 10 goles aportados en lo que vamos de la Bundesliga alemana. Seis gritos sagrados y cuatro asistencias que le convierten en el tercer mejor atacante debutante en toda la historia del equipo bávaro en cuanto a números se refiere. Solamente figuras de la talla de Harry Kane o Miroslav Klose habían llegado a los dos dígitos de goles aportados a la escuadra de Baviera en sus primeros 10 compromisos por el torneo local.

Los elogios de Néstor Lorenzo se unen las diferentes figuras del fútbol alemán y actuales voces de Bayern Múnich que sean dejado halagos de todo tipo hacia la figura de Luis Díaz. Incluso en las últimas horas también críticos del colombiano, como Lothar Matthäus, fueron tajantes a la hora de dejar en claro que se trata de uno de los goles más espectaculares de la temporada. El colombiano vive meses absolutamente radiante por un conjunto que solamente se ha dejado dos unidades en lo que vamos de temporada y que sueña con cada uno de los frentes donde participa.

Néstor Lorenzo espera que Luis Díaz pueda mantener su gran momento con la Selección: GETTY

Seguramente Néstor Lorenzo sea uno de los que más se frote las manos alrededor del rendimiento de Luis Díaz. Todos los rumores alrededor de su posible salida del Liverpool maniataron a finales del semestre pasado un nivel absolutamente primordial para encontrar la mejor versión de Colombia. En una temporada de Copa Mundial de selecciones de la FIFA, se pretende que todos los embajadores de los cafeteros alcancen su mejor rendimiento antes de la llegada del torneo por Norteamérica.

Publicidad

Publicidad

Lorenzo ya palpita los próximos partidos de Colombia

Nueva Zelanda y Australia serán los próximos compromisos para una selección que pretende y promete ser una de las grandes sorpresas en Norteamérica. Néstor Lorenzo también tuvo tiempo para hablar con Gol Caracol de lo que se viene por delante para una serie de futbolistas que intentaron meterse en su radar pensando en una edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde Colombia vuelve tras su ausencia en Qatar.

“Vamos a jugar con dos selecciones fuertes en lo físico, muy dinámicas, intensas, una un poquito más experimentada como Australia, que ha ido a competir a Asia para mejorar su nivel y lo ha mejorado. Son buenas pruebas, muy exigentes y vamos a tratar de ver a los mismos jugadores, darles minutos e ir filtrando una posible lista. De acá a junio o julio falta mucho tiempo y la actualidad va cambiando, pero es bueno ver qué alternativas se nos pueden dar en varias posiciones”, el análisis a gran escala del entrenador de los cafeteros mientras hablaba por todo lo alto el rendimiento de Luis Díaz.

En síntesis

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo , elogió el gol de Luis Díaz diciendo que hizo una jugada de “defensor, volante y delantero”.

, elogió el gol de diciendo que hizo una jugada de “defensor, volante y delantero”. El gol de Luis Díaz le permite llegar a 10 goles aportados (6 tantos y 4 asistencias) en 10 jornadas de la Bundesliga.

le permite llegar a (6 tantos y 4 asistencias) en de la Bundesliga. Luis Díaz es el tercer mejor atacante debutante en la historia del Bayern Múnich en alcanzar los dos dígitos de goles aportados en 10 compromisos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Increíble Luis Díaz! Solo 2 delanteros superan su arranque explosivo en Bayern