Hablar de Dimitar Berbatov es hablar de historia para Manchester United. Parte del último gran equipo de los Diablos Rojos, recibió la visita jornadas atrás de Rio Ferdinand para hablar de su carrera en equipos como Tottenham, Mónaco o Leverkusen. Se le pidió formar un top 5 de compañeros y ahí aparece James Rodríguez. Lo pone como la mejor zurda que vio en su vida en una formación donde no aparece Cristiano Ronaldo. 12 meses bastaron para que el búlgaro cayese a los pies del cafetero.

“Jugué con él en Mónaco, su pie izquierdo, probablemente la mejor zurda con la que jugué, la forma en la que veía el fútbol es increíble. El tiempo que jugué con él fue increíble. Lo puse porque en espacios reducidos su técnica era excelente”, palabras de Berbatov con Rio Ferdinand sobre James Rodríguez. Compartieron solo la campaña 2013/2014 y antes de que Real Madrid apareciese en la vida del cafetero. Lo incluye en el top 5 de compañeros con los que coincidió en el césped.

Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Paul Scholes y Wayne Rooney fueron los otros elegidos por Berbatov. Todo ello tras una carrera donde solo en cuanto a zurdos se refiere, aparecen nombres como Ryan Giggs, Patrice Evra, Martin Petrov o Ze Roberto. Para el búlgaro, James tuvo más talento y picos de rendimiento que estos. En su único año juntos al sur de Francia, no lograron levantar títulos colectivos.

Esa campaña 2013/2014 tenía a Claudio Ranieri como DT en Mónaco. Mal recordado por los colombianos en la gestión de Radamel Falcao y aquella lesión que lo sacaría de Brasil 2014, pero más que elogioso con James antes de poner rumbo a un Leicester donde sería leyenda en todos los sentidos. Semanas atrás, como Berbatov, también se deshacía en halagos a la figura del capitán de la Tricolor.

“Cuando juega entre líneas, añade un elemento de imprevisibilidad al movimiento y puede jugar el pase que menos espera el defensor. Tiene un gran tiro y un momento fantástico irrumpiendo en el área. Sus tiros libres son otra arma peligrosa”, reflexiones del ex DT de Mónaco y que tuvo juntos en sus filas a los Falcao, Berbatov y James. Casi una década después de aquel proyector multimillonario que prometía romper con el fútbol europeo, se siguen acordado de Rodríguez por el Principado.

