Vincent Kompany le prometió esto a Luis Díaz después del título del Bayern en Bundesliga

Es una relación de plena confianza y eso quedó una vez más en evidencia. Bayern Múnich salió campeón de la Bundesliga 2025-26 y ya salieron a la luz los detalles de las palabras que el entrenador Vincent Kompany le dio a Luis Díaz en el camerino. Hubo promesa incluida.

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‘Lucho’ Díaz registró dos asistencias en la victoria 4-2 ante Stuttgart en la fecha 30 que le aseguró el título a Bayern Múnich de la Bundesliga con cuatro fechas por jugar. Llegó el momento de la celebración y uno de los principales protagonistas fue el jugador colombiano.

Todos los jugadores del Bayern Múnich se reunieron para tomarse la foto con la camiseta de campeón y cuando se rompió el protocolo Kompany no dudó, metió el grito “Lucho” y le dio un abrazo al extremo colombiano. Y ahí no pararon los buenos gestos del entrenador hacia Luis Díaz.

Esto le prometió Vincent Kompany a Luis Díaz tras el título del Bayern en Bundesliga

Luis Díaz ha ganado dos títulos con Kompany. (Foto: Getty Images)

El diario ‘Sports Bild’ reveló que Kompany les dijo a los jugadores del Bayern tras el título en la Bundesliga 2025-26 que “ninguno de nosotros debería dar por sentado que puede jugar en un equipo tan unido y exitoso”. Luego, el DT mencionó a Luis Díaz entre los jugadores que ganaron por primera vez la liga de Alemania y, por último, les prometio algo a ‘Lucho’ y compañía: “Cada uno de nosotros debería celebrar este 35º título de liga como si fuera el primero. Tiene que haber una fiesta, pero todo a su debido tiempo“.

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El premio que recibirá el DT del Bayern Múnich si ganan la Champions League

En el caso de que Bayen Múnich elimine al PSG y le gane la final de la Champions League 2025-26 al ganador de la serie entre Atlético de Madrid y Arsenal, Vincent Kompany recibirá un bono de un millón de euros.

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