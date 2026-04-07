UEFA le borró una Champions a Messi: el motivo por el que solo le reconoce tres títulos y no cuatro

El imaginario popular y la lógica nos llevan a pensar que Lionel Messi ganó cuatro ediciones distintas de la UEFA Champions League. Pero la noticia a lo largo de las últimas horas pasa por entender que el máximo ente del fútbol europeo solamente le reconoce tres al astro argentino. Motivos de normativa alrededor de la definición del año 2006 entre el Barcelona y el Arsenal dejan al zurdo, de momento, con la mitad de las conquistas de nombres como Luka Modric o Dani Carvajal.

“Messi ha ganado la Liga de Campeones tres veces: en 2009, 2011 y 2015 (todas con el Barcelona). También fue titular indiscutible en el club español cuando ganaron el trofeo en 2006, pero no formó parte de la plantilla para la final”, es lo que dicta la web oficial de la UEFA ahora mismo. Se hace hincapié en la definición del año 2006, donde el argentino no pudo estar convocado en la final a pesar de disputar un total de seis encuentros durante todo el certamen. No pisó el césped de París ante los Gunners.

Aquella Copa de Europa fue la primera donde se empezó a formar la era dorada del Barcelona. Los culés remontaron el tanto inicial de Sol Campbell con goles de Juliano Belletti y Samuel Eto’o en el complemento. La Pulga, lesionado y tocado antes del Mundial de Alemania, vio todo desde afuera y, por ende, la UEFA no le reconoce su primera conquista europea con el club de su vida.

Sí vimos a un Messi protagonista en las definiciones de tanto el año 2009 como 2011 o 2015. Son las últimas Champions ganadas por un Barcelona que desde entonces no ha podido revalidar la condición de rey de Europa. Las semifinales del año pasado supusieron el punto más alto de los últimos siete años en la entidad. Lionel formó parte de una generación dorada en la historia del barcelonismo que entiende que se pudieron haber levantado muchas más Orejonas de las manos de Pep Guardiola o Luis Enrique.

Messi, pese a jugar 6 partidos en 2006, no es considerado como ganador de esa Champions por UEFA: GETTY

“Me queda la espinita de haber ganado otra Champions más. Estuvimos muy cerquita en las semifinales del Liverpool y en las semifinales contra el Chelsea con Pep. Pudimos haber ganado otra Champions, pero no me arrepiento de nada”, declaraba Messi en el año 2021 sobre su balance en la Copa de Europa con el Barcelona. Para que nos hagamos una idea de la dificultad del reto, los culés incluso tuvieron que pasar por un desierto de dos años en la Europa League antes de volver a ser uno de los grandes protagonistas del torneo.

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Larsson, el hombre que dejó a Messi sin Champions

Henrik Larsson fue vital en aquella definición frente al Arsenal. Al igual que Messi, llegó tocado al encuentro, pero fue elegido por Frank Rijkaard para completar la convocatoria. Sus dos asistencias hacen que la UEFA sí le reconozca como ganador de una definición donde dejó fuera al mejor jugador en toda la historia del Barcelona: “Estábamos los dos lesionados (Messi-Larsson), pero finalmente él se fue a la grada y yo me senté en el banquillo. Aquel no era el Messi que luego llegó a ser. Era muy bueno, pero no el que fue uno o dos años después. Jugábamos contra un equipo inglés y Frank Rijkaard sabía que yo estaba acostumbrado a ese juego tan físico”.

“No, no me di cuenta de que Messi sería uno de los mejores de inmediato. Mucha gente había visto a Ronaldinho. Yo estaba jugando con Ronaldinho en ese momento. Él era el mejor en aquella época”, palabras del sueco en The Guardian meses atrás. En estas horas, por la UEFA confirman que la Pulga, en sus papeles y normativas, no levantó la Copa de Europa de 2006.

Datos claves

La UEFA solo reconoce a Lionel Messi como ganador de 3 Champions Leagues.

solo reconoce a como ganador de Champions Leagues. Lionel Messi no fue convocado a la final de 2006 por estar lesionado.

no fue convocado a la final de por estar lesionado. Los títulos oficiales validados por la entidad corresponden a 2009, 2011 y 2015.