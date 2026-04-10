A pesar de su golazo al Barcelona, Julián Alvarez no fue elegido como jugador de la semana en la Champions

Atlético de Madrid sueña en la Champions League de la mano de Julián Alvarez. Y lo hace mucho más después de una victoria en la ciudad de Barcelona por la ida de cuartos de final donde el argentino fue vital en todos los sentidos. Eso sí, y a pesar de su golazo de tiro libre en la primera parte, el ex River Plate o Manchester City no se lleva el premio a mejor futbolista de la semana en el torneo continental.

Manuel Neuer ha sido el elegido por la cuenta oficial de la Champions League como MVP de la semana. Todo ello después de un auténtico recital de atajadas frente al Real Madrid y en el estadio Santiago Bernabéu. Un total de 9 paradas realizó el guardameta del Bayern de Múnich a sus ya 40 años. Para muchos se trató de una las mejores actuaciones individuales de un portero en el último tiempo por la Copa de Europa.

El alemán se ha impuesto a Julián Alvarez, David Raya y Kvicha Kvaratskhelia. Todos estos ganaron el MVP de los respectivos partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. En cuanto al argentino se refiere, este lo logró después de un golazo de tiro libre en el final de la primera parte que fue vital para abrir la contienda y poner el choque en favor de los dirigidos por Diego Pablo Simeone.

Más allá de las valoraciones personales de cada uno, sorprende en lugar de Julián Alvarez en dicha clasificación. En las cuentas oficiales de la Champions League, se sitúa al argentino como cuarto y detrás de tanto el extremo del Paris Saint Germain como del guardameta del Arsenal o el propio arquero del Bayern de Múnich. La próxima semana y concretamente el día martes, se dará el partido de vuelta en la capital española y donde el argentino buscará volver a pisar unas semifinales europeas por primera vez desde el año 2023.

Neuer superó a Julián Alvadez y ganó el MVP de la semana en la Champions: GETTY

El de las últimas horas frente a Barcelona se trató del tanto número 18 de Julián Alvarez en lo que vamos de temporada. A esto se le suman 9 asistencias para completar en 45 partidos disputados un total de 27 gritos sagrados aportados a la causa colchonera. El año pasado La Araña firmó 29 goles y 8 asistencias en 57 participaciones totales. Es hasta la fecha su mejor temporada a nivel individual desde que todo comenzase en River Plate por el año 2018.

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¿Se le abre la puerta a Julián Alvarez en Barcelona?

La Gazzetta dello Sport afirma que el delantero polaco Robert Lewandowski se ha puesto en contacto con los directivos del AC Milán. Lo hace para intentar llegar a modo de agente libre al club donde en este momento Luka Modric es bandera con 40 años. Su salida liberará un importante coste salarial en la plantilla de Barcelona y en tiempos donde tanto se pretende contratar los servicios de Julián Alvarez.

Hablamos de una puerta que se abre y donde por supuesto todavía queda un acuerdo entre las dos partes en el medio por conseguirse. Atlético de Madrid ha declarado el argentino como un futbolista intransferible en todos los sentidos. Por Barcelona se ha venido jugando con su incorporación de diferentes maneras en cuanto a últimas declaraciones se refiere. Si el polaco sale, Julián Alvarez será incluso más relacionado con el equipo de la capital de Cataluña.

Datos claves

Manuel Neuer fue elegido como el mejor jugador de la semana en la Champions League .

fue elegido como el mejor jugador de la semana en la . El portero del Bayern Múnich realizó 9 atajadas frente al Real Madrid en el Bernabéu.

atajadas frente al Real Madrid en el Bernabéu. Julián Álvarez registra 18 goles y 9 asistencias en 45 partidos de la presente temporada.