Ni Inter ni Juventus: El equipo que haría todo por fichar a Joel Ordóñez en enero de 2026

Joel Ordóñez es la gran “estrella” que los diferentes grandes de Europa se pelearán en la próxima ventana de fichajes. El jugador ecuatoriano suena para equipos como Inter o Juventus, sin embargo, otro club sería el mejor encaminado a hacerse con su fichaje.

De acuerdo a la información de 365 Scores, y a lo que adelantó Bolavip hace pocas semanas, Joel Ordóñez se convirtió en prioridad del mercado de fichajes para Liverpool. El central ecuatoriano podría llegar en este mismo mes de enero a la Premier League.

Liverpool pasa una de las peores rachas de su historia en esta temporada. El equipo de Anfield suma malos resultados en la Liga y también en la Champions League, donde recientemente perdió ante PSV. Todo esto por el bajo nivel de su defensa.

Ante los malos resultado, el equipo inglés iría al mercado a pagar por Joel Ordóñez cerca de 45 millones. Aumentando así sus gastos en fichajes, después de que en este verano, el club se gastara más de 400 millones de euros en atacantes como Isak o Wirtz.

La llegada de Joel Ordóñez a un grande de Europa es algo que se puede dar en enero o también el próximo mercado de verano, sin embargo, los equipos que lo quieren, buscan que su fichaje sea ya, porque tras el Mundial 2026, el tricolor podría llegar a costar mucho más de 40 millones.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado con Brujas poco más de 1.200 minutos repartidos en 16 partidos. El central ecuatoriano renovó su contrato con Brujas en agosto y firmó un vínculo hasta 2029, donde también mejoró su cuota salarial.

¿Cuánto vale el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, Joel Ordóñez tiene actualmente un valor de mercado de 28 millones de euros. El central ecuatoriano es de los futbolistas más caros de la Liga de Bélgica y su transferencia sería por una cifra récord para el campeonato.

