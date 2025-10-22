Mito de Juventus pone a Nico Paz a la altura de Lamine Yamal: “Lo único que debe mejorar es el motor”

Alessio Tacchinardi bendice a Nico Paz. Lo pone a la altura de Lamine Yamal tras su golazo con Como a Juventus el pasado fin de semana. El mítico centrocampista de la Vecchia Signora no duda que se trata de un talento generacional que se encuentra prácticamente obligado a volver al Real Madrid cuando termine la presente campaña del Calcio. Esta noche los dos máximos ganadores de los torneos locales de tanto Italia como España medirán fuerzas en el estadio Santiago Bernabéu.

“Lo único que debe mejorar es el motor. Debe subir una marcha más en cuanto a intensidad. Junto a Yamal y Yildiz será una de las estrellas del fútbol mundial durante los próximos años”, comentaba el mítico centrocampista de inicios del siglo 21 en una entrevista exclusiva para AS. Señaló ahí que Nico Paz no tiene nada que envidiarle a los talentos de tanto Barcelona como Juventus. También que parece prácticamente obligatorio pensar en que volverá Real Madrid dentro de algunos meses. Para muchos se trata de un secreto a voces que terminará de confirmarse por el mes de junio del año 2026.

Tacchinardi no duda se trata de uno de los grandes talentos con los que Italia ha podido quedarse en el último lustro. En tiempos donde el Calcio se hace cada vez mayor en cuanto al promedio de las plantillas se refiere, el jugador nacido en Tenerife llega como un soplo de aire fresco: “La verdad es que Nico Paz es pura calidad. Ya hemos visto lo que ha hecho ante nosotros. Si yo decidiera en el Madrid lo traía de vuelta ya mismo. No creo que haya muchos en Europa a su nivel. Juega un fútbol diferente al resto. Tiene una técnica brillante y una visión de fútbol maravillosa, pero si vuelve al Madrid tiene que ser para jugar”.

Recordemos que Real Madrid firmó con el equipo del norte de Italia diferentes acuerdos para la recompra de Nico. Unos que se mantienen vigentes hasta el año 2027 y donde por montos apenas superiores a los 11 millones de euros, la Casa Blanca del fútbol podrá recuperar a uno de los últimos grandes canteranos de manera prácticamente inmediata. No llegó a lo largo de los últimos meses por petición expresa de Xabi Alonso e igualmente, por las presiones que su entorno ejerció para que el futbolista se siguiese desarrollando de la mano del Como. Tras su golazo frente a la Juventus se llega a pedir incluso que desde la capital española no se retrase más su arribó el primer equipo.

Tacchinardi pone a Nico Paz a la altura de Lamine Yamal en Europa: GETTY

En lo que vamos de temporada el internacional con la Argentina acumula un total de cuatro goles y cuatro asistencias en 8 partidos. Números absolutamente exorbitantes y que ya le acercan incluso a los registros que firmase la temporada pasada de la mano de Cesc Fábregas. Recordemos que en los 35 partidos del pasado curso, Nico Paz terminaría acumulando 6 tantos y 8 pases de gol a sus compañeros que puede que se han superado unos pronto que tarde. Asus 21 años solamente el cielo parece el límite.

Fábregas, a los pies de Nico Paz

“Lo estamos llevando a otro nivel pero esto es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad… Estoy muy tranquilo con su futuro porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y cabeza para convertirse en top…No algo de un momento o una temporada. Puede llegar donde quiera si continúa con esta humildad. El talento y el físico están ahí”, comentaba el entrenador del equipo revelación de Italia después de un triunfo frente a la Juventus absolutamente capital y sorpresivo. Era la primera vez en 72 años que Como se imponía la Vecchia Signora.

Paz tiene diferentes objetivos de peso para una temporada donde se pretende consolidar al nuevo gran proyecto de Italia en competiciones europeas. De momento Como marcha sexto de la tabla general con un total de 12 unidades sobre 21 que le deja en puestos de Conference league. La Champions se encuentra a únicamente 3 unidades de distancia a la espera de lo que por supuesto ocurra con las diferentes competiciones de UEFA para conocer dónde se repartirán las plazas por coeficiente que incluso pueden llevar a la Copa de Europa. Desde Juventus piden a Real Madrid que se dé el retorno del argentino.

